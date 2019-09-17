將醫保惠民政策盡快落實到位

中評社北京9月17日電／3億多患有高血壓糖尿病的城鄉居民醫保參保人，今後在買藥上所花的錢將進一步減少。近日召開的國務院常務會議決定，對參加城鄉居民基本醫保的3億多高血壓、糖尿病患者，將其在國家基本醫保用藥目錄範圍內的門診用藥統一納入醫保支付，報銷比例提高至50%以上。



有網民認為，此項惠民政策能夠實打實減輕患者的經濟負擔，有利於強化預防、減少大病發病率，保障國民健康，希望這一利好政策能夠盡快落實。



網民“王超群”表示，城鄉居民醫保70%-80%的基金用於住院報銷，分配給門診醫保的基金是很少的，患者在門診上的報銷比例非常低。“高血壓、糖尿病等慢性病患者恰恰主要依賴用藥，如果不住院是沒有辦法獲得報銷的，現在將藥品納入門診報銷裡，患者在門診上的負擔會有所減輕。”



有網民認為，從提升患者治療質量的角度來說，這項政策為他們長期規範用藥提供了兜底性的保障：於細微處，是數億人及其家庭生存質量的提升，於宏觀處，也將帶來國民整體健康素養的提升。



有數據統計稱，我國慢性非傳染性疾病導致的死亡占總死亡的85%左右，導致的疾病費用負擔超過疾病總負擔的70%，社會各界對方便就醫配藥、減輕個人慢性病醫藥費用負擔的呼聲日趨強烈。



對於慢性病的醫保支付趨勢，網民“趙衡”指出，近年來，作為主要支付方的醫保覆蓋面重心明顯偏向住院、嚴重慢性病和大病，因為在這些方面的原有保障較弱，大病患者有因病致貧的風險。支付方在這些方面提高報銷比例將成為長遠的趨勢。



來源:經濟參考報 作者：明航

