中國“關稅排除”舉措開啟中美互釋善意進程

中評社北京9月17日電／國務院關稅稅則委員會9月11日公布了第一批對美加征關稅商品的排除清單，此舉得到了各界廣泛認可。此次排除清單共有16大項產品，主要包括農業生產資料、關鍵原料和醫療設備等數百個商品。中國此舉是在借鑒國際經驗的基礎上，根據實際情況，對中國財稅體制進行的制度創新，更是理性處理中美經貿摩擦的冷靜之舉。



中國網發表中國國際經濟交流中心交流部副部長袁幽薇文章介紹，關稅排除有如下特點：



一、標準明確。在華企業或其行業協會符合以下三個標準的均可提出申請：一是尋找商品替代來源有困難，二是申請主體面臨嚴重經濟損害，三是相關行業造成重大負面結構性影響或嚴重社會後果。被關稅排除的產品將從2019年9月17日起實施，一年內不再加征我為反制美301措施所加征的關稅。對於具備退還稅款條件的商品還將退還已加征的關稅。



二、範圍廣泛。第一批申請排除的企業數量達到了一千多家，此次排除清單涉及到了300多份申請，占申請總數的近三分之一。而且排除商品的適用範圍不僅限於申請的企業，只要在排除清單內的商品，進口企業不論是否提交過排除申請，均可享受排除措施。



三、制度安排。此次排除關稅不是權宜之計，在條件成熟後陸續公布後續的排除申請。目前第二批商品已開始接受網上的排除申請，未來還將繼續開展排除工作。



文章認為，此舉將直接惠及中國企業和民眾。在對美國加征關稅進行反制過程中，有些中國企業由於生產原料嚴重依賴從美國進口，且短期內難以找到替代而使其生產經營活動受到了嚴重干擾。在此情況下，為了保證這些企業正常運營，並維護全球供應鏈的完整性，中方將相關美國產品排除在外，有利於維護中國企業利益，增強市場信心，推動經濟健康發展。在排除清單中還包括了抗癌原料藥和相關醫用原料和設備，這有利於保證民眾的正常就醫，不會因為加征關稅造成醫療成本上升等民生問題。



關稅排除也受到了相關美國企業的歡迎。在過去一段時間，美國企業由於加征關稅對華出口受到影響，對華出口額出現明顯下滑，使得部分美國企業頗感擔憂，希望中方採取措施加以改善。中方對部分美國商品關稅排除充分體現了中方對美國企業的善意。



實際上，在中方公布第一批排除清單後，中美之間形成了良性互動。不久之後美國政府宣布將對2500億美元中國輸美商品上調關稅從10月1日推遲至10月15日以後，中方對此表示歡迎。中方企業也已經就採購大豆、豬肉等美國農產品進行詢價。



文章指出，此時雙方互釋善意對於中美關係重回正軌具有十分重要的意義。一年半的事實已經證明貿易戰沒有贏家。美國主動對華發起貿易摩擦，給兩國乃至世界經濟造成了嚴重損害，更嚴重破壞了中美兩國建交40年來建立的互信。中方堅持在相互尊重和平等相待的基礎上通過談判協商解決分歧，但美方一直以來並未釋放出足夠的誠意。此次雙方的良性互動正彰顯了雙方相向而行的意願，能夠為即將舉行的工作層磋商和第13輪高級別經貿磋商營造良好的氛圍，提前做好必要引導。



