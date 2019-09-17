大華網：選戰因素發酵　修法暫緩的政治盤算

中評社香港9月17日電／大華網路報今天發表時評說，因應“立法院”本會期開議，民進黨“立院”黨團開會討論法案順序，有關中共代理人的修法，將不列入優先審議法案。民進黨“立院”黨團雖表示，中共代理人的修法並未暫緩，而是要處理其他重要事項，但仍引發外界高度關注。



負責法案的民進黨“立院”黨團書記長李俊俋，對中共代理人修法未列入優先法案解釋說，由於本會期時程較短，加上“總統”、“立委”選舉，將以審計長、“中選會”委員兩項人事案，F16V戰機採購特別條例，以及109年度總預算案為主。



李俊俋的解釋，的確說明了“立法院”本會期的現實，光是審計長、“中選會”委員兩項人事案，就會成為朝野攻防的焦點，若是連同2020年度總預算案、新式戰機採購特別條例在內，民進黨與國民黨之間的議事衝突，勢必更為頻仍、激烈。



不過，以民進黨“立委”席次居多數的優勢，加上黨中央處理重要法案的強勢，民進黨要在“立法院”本會期中，強行通過中共代理人的修法也非難事。因此，中共代理人修法未列入本會期修先法案，仍有其他的因素使然。



因素之一，就是台商強烈反彈。民進黨在“立法院”上會期強行通過刑法、“國安法”、“國家機密保護法”、兩岸人民關係條例等“國安”五法的修法後，蔡英文宣布要在本會期通過中共代理人的修法，引發大陸台商的強烈反對。



蔡政府陸委會、海基會雖曾透過管道向台商說明，中共代理人修法不涉及台商，但台商反對的聲浪卻有增無減。大陸台商透露，台商中有不少與民進黨常有往來的，這次對中共代理人修法也很有意見，紛紛向民進黨反映不宜修法。



有台商就直言，中美經貿大戰雖使得一些台商返台投資，但大陸仍有許多台商在當地發展，民進黨一方面要求台商返台投資，另方面則推動中共代理人修法，讓台商有被扣紅帽子的機會，對這種兩手策略不以為然，心里很不是滋味。