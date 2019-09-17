金融支持小微企業須到位

中評社北京9月17日電／自9月16日起，“全面降准+定向降准”政策將落地實施。在全面降准0.5個百分點的同時，還將對僅在省級行政區域經營的城商行額外降准1個百分點。各方預計，此次組合拳式降准將加強對實體經濟支持，推動實體經濟融資“量增價降”，對民營、小微企業來說無疑是好消息。



經濟日報發表記者陳果靜評論文章表示，民營企業特別是小微企業是就業的最大載體，也是當前穩就業的關鍵。與2013年相比，目前市場主體數量增加了1倍，達1.1億戶，其中有7600多萬家個體工商戶、3600多萬戶企業，而且數量還在不斷增加。按照1家個體工商戶平均兩三個人就業計算，可吸納2億左右人口就業。在這些企業當中，90%是中小微企業，更是就業的主力軍。



民營、小微企業發展得好，就能夠創造更多就業崗位，達到穩就業的目的。今年，國務院提出了小微企業貸款“量增價減”目標——小微企業貸款餘額增長30%以上，信貸綜合融資成本在去年基礎上再降低1個百分點，目的就是為了緩解小微企業融資難融資貴問題，就是為了穩就業。



目前來看，這項政策已經取得了積極成效。上半年，全國小微企業貸款餘額增速快速上升。小微貸款餘額達到35.6萬億元，其中普惠性小微企業貸款餘額為10.7萬億元，增速達到了14.27%，這比各項貸款增速高了7.14個百分點。貸款餘額增加固然好，關鍵還得看覆蓋面。今年上半年，有貸款餘額的戶數達到1988萬戶，比年初增加了265萬戶。



貸款餘額、戶數雙雙增加，顯示政策成效已經初顯。尤其是國有大型商業銀行開始發力，其6月末普惠性小微企業貸款餘額達到了2.3萬億元，較年初增長35.14%，遠高於其他各類貸款增速，超過28個百分點以上。



文章指出，不過，當前仍有一些結構性問題不容忽視。一是雖然金融支持不少，但小微企業仍然“喊渴”，大企業獲取貸款仍然相對容易；二是對企業貸款中，採用信用貸款模式的仍然較少，貸款期限也相對較短。此外，融資情況在地區間也存在失衡現象。央行公布的2019年上半年地區社會融資規模增量統計數據顯示，上半年江蘇、廣東、浙江社會融資規模增量位居各地前列，其中江蘇上半年社會融資規模增量達16016億元。與之相對，一些經濟欠發達地區的增長與這些地區差距明顯，個別地區甚至沒有增長。



文章認為，接下來，對民營企業、小微企業的金融支持要進一步落實到位。尤其是在全球多個經濟體掀起“降息潮”形勢下，我國仍須繼續靈活運用各種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，推動民營、小微企業貸款實際利率水平進一步下降。需要強調的是，這並不等同於要改變貨幣政策基調，我國仍將繼續堅持穩健的貨幣政策，不搞大水漫灌式“強刺激”。



對於金融機構來說，應繼續從內部轉移定價和服務機制等方面提升服務水平，通過完善內部激勵考核體系和內部定價轉換機制，為小微企業金融服務留出充足空間。與此同時，尤其要關注勞動密集型企業、出口加工企業就業狀況，切實將支持政策落實到位，對於符合生產經營政策、有訂單的企業，絕不能抽貸、斷貸，進一步引導信貸資源向民營、小微企業傾斜。

