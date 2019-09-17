共享經濟告別“野蠻生長”

中評社北京9月17日電／共享單車、共享醫療、共享充電寶、共享廚房、共享衣橱、共享雨傘……距離被稱為“共享經濟元年”的2015年已過去了4年，中國共享經濟迅猛發展，已滲透進許多細分領域和市場，成為互聯網經濟的新藍海。



新華網發表記者記者賈平凡述評文章介紹，共享經濟是指利用互聯網等現代信息技術，以使用權分享為主要特征，整合海量、分散化資源，滿足多樣化需求的經濟活動總和。



中國共享經濟從誕生之日起就備受世界矚目。外媒注意到，從百花齊放到資本進場，再到行業洗牌後幾個幸存者，中國共享經濟正在轉型中穩步發展。



共享引領大潮



文章稱，據美國石英財經網報道，今年3月，優步聯合創始人卡蘭尼克正在尋求將他的共享廚房企業——“雲廚房”帶到中國。“雲廚房”公司收購房地產項目，並將其改造成為商業廚房，出租給那些想要擴張但同時不想開設成本高企的新餐廳或店面的食品公司。



報道稱，共享廚房的模式在歐美非常新穎，優步和外賣初創公司Deliveroo等都希望通過它來試水，作為食品配送業務增長的新途徑。但共享廚房在中國已經十分流行，廉價的勞動力和慷慨的投資者催生了食品外賣服務業的繁榮市場。



今年2月，中國發布《中國共享經濟發展年度報告(2019)》(以下簡稱“《報告(2019)》”)。報告顯示，2018年中國共享經濟交易規模29420億元，比上年增長41.6%。其中，2015—2018年，網約車用戶在網民中的普及率由26.3%提高到43.2%；在線外賣用戶普及率由16.5%提高到45.4%；共享住宿用戶普及率由1.5%提高到9.9%；共享醫療用戶普及率由11.1%提高到19.9%。



西班牙媒體稱，借助移動應用程序共享各種資源，正在成為越來越多中國人選擇的日常生活方式。數以百計提供各種共享服務的企業應運而生。西班牙《發展報》稱，除了共享自行車、電動自行車和汽車等交通工具以外，中國人又開發出其他的共享服務，如籃球、手機充電寶和雨傘等。



“Lime已經跟隨摩拜等中國的共享單車品牌進行自行車共享。”據《福布斯》雜誌9月8日報道，中國科技巨頭深入探索一個全新的創新時代，創新的商業模式引發世界多國效仿。



“共享經濟”在全球掀起了一股“中國熱潮”。美國“福布斯新聞網”對此發表評論稱，中國企業帶來的“共享經濟模式”正在掀起一股新趨勢，美國企業也在爭相模仿。從“共享經濟”的傳播中，能看到中國企業有能力進入新市場，引領全球的新經濟潮流。



科技助力創新



文章表示，“中國服裝和自行車會員制服務隨著共享經濟發展不斷增長”，《日本經濟新聞》9月3日刊文稱，隨著中國廣泛覆蓋的快遞網絡以及人工智能技術的發展，推動了人們願意分享更多物品的轉變，以會員制服務為基礎的業務在中國正不斷獲得增長。中國共享經濟正從音樂、流媒體視頻推廣至有形消費品，比如服裝、自行車、化妝品、鮮花等。



借助人工智能和大數據領域的產業優勢，中國共享經濟借得東風，乘勢而上。《報告(2019)》顯示，截至2018年底，全球305家獨角獸企業中有中國企業83家，其中具有典型共享經濟屬性的中國企業34家，佔中國獨角獸企業總數的41%。2018年中國又有11家共享企業首次進入獨角獸行列。

