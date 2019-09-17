李克強接受俄羅斯塔斯社書面採訪

（來源：中國政府網） 中評社北京9月17日電／2019年9月15日，在對俄羅斯聯邦進行正式訪問並舉行中俄總理第二十四次定期會晤前夕，國務院總理李克強接受俄羅斯塔斯社書面採訪，《俄羅斯報》全文刊登。全文如下：



問：今年是俄中建交70周年，兩國關係進入新時代，請問總理先生，您如何評價俄中關係70年來的發展成果？您對未來兩國關係發展有何期待？



答：很高興在中俄建交70周年之際，應俄羅斯總理梅德韋傑夫邀請對俄進行正式訪問，並舉行中俄總理第二十四次定期會晤。中俄互為最大鄰邦。70年來，兩國關係走過了不平凡的發展歷程，日益穩定、成熟、堅韌，處於歷史上最好時期。雙方順應世界發展大勢，開創性地建立了不結盟、不對抗、不針對第三方的新型國家關係模式。雙方互相視彼此為本國外交優先方向，建立起完備的高層交往和各領域合作機制，開展內容豐富、具有戰略意義的務實合作，形成全方位、深層次、立體式互利合作格局，取得了惠及兩國人民的豐碩成果。中俄同為聯合國創始會員國和安理會常任理事國，在國際事務中密切協作、展現擔當，成為維護世界和平穩定的中堅力量。



今年6月，習近平主席成功對俄羅斯進行國事訪問，同俄方將兩國關係提升為新時代全面戰略協作夥伴關係。當前世界形勢風雲變幻，國際格局深度調整，中俄關係站在新的歷史起點上，面臨新機遇、新任務、新挑戰。中方願同俄方一道努力，與時俱進，開拓創新，共同維護好、發展好中俄關係。雙方要堅持鞏固戰略互信，加大相互支持，牢牢把握兩國關係前進的大方向，不受外界因素的干擾。雙方要發揮互補優勢，推動“一帶一路”倡議同歐亞經濟聯盟更好對接，深化利益融合，夯實兩國關係發展的物質基礎。雙方要傳承世代友好，加強互學互鑒，促進民心相通和民意相融。雙方要堅定捍衛以聯合國為核心、以國際法為基礎的國際體系，共同推動建設新型國際關係、構建人類命運共同體，維護世界和平穩定和公平正義。



70年是里程碑，也是新起點。中俄關係歷久彌堅，正迸發出強大活力。同道相益，同心共濟。相信在雙方攜手努力下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係必將不斷取得新成果，為兩國各自發展振興和世界繁榮安寧作出更大貢獻。



問：俄中總理定期會晤作為統籌兩國務實合作的重要機制平台，將如何推動雙方務實合作在新時代取得更大發展？雙方將聚焦哪些方向，採取哪些新舉措？