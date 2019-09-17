郭台銘不選　關鍵人物是郝龍斌？

國民黨副主席郝龍斌。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／鴻海創辦人郭台銘在16日晚間11時發表聲明，確定不投入2020大選；16日晚上8點10到9點50分，郭台銘到媒體人趙少康安和路家中，國民黨副主席郝龍斌也在，三人深談後，郭台銘發表聲明退選。郝等人成功勸退郭，為瀕臨分裂的藍營選情，又重現團結曙光。



根據《上報》報道，從8月2日起到9月16日晚上，郝龍斌一共與郭台銘見了6次面，知情人士形容，郝用了“千方百計”，以各種方法、語言，不斷地對郭曉以大義，盼郭能以“下架民進黨”及“捍衛“中華民國”的最大目標，來慎重思考，切勿作出脫黨參選的抉擇。



據了解，針對郭不選一事，郭台銘等人原來希望由廣告名人范可欽錄製影帶，讓郭董好好的跟支持者說明，但最後仍決定以最簡明的方式，以發聲明的方式公告周告。



在17日“中選會”受理獨立參選人連署申請登記截止的最後倒數時刻，郭台銘16日深夜11點突然透過辦公室發布聲明，強調他再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，“於是，我決定不參與2020連署競選“總統”。他並向期盼自己出來參選的好朋友們表達歉意：“對不起，我讓你們失望了！”