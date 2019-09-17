歷屆全國政協委員代表座談會在京召開

9月16日，全國政協在北京召開歷屆全國政協委員代表座談會。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。（來源：新華網） 中評社北京9月17日電／全國政協16日在京召開歷屆全國政協委員代表座談會，回顧人民政協和新中國一道成長、一起前行的光輝歷程，慶祝人民政協成立70周年，迎接中華人民共和國70華誕。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。



汪洋高度評價歷屆全國政協委員忠於國家、勤勉履職的奮鬥精神和服務人民、奉獻社會的高尚品格，充分肯定委員們在不同歷史時期為人民政協事業發展所作的重要貢獻。



汪洋指出，70年來，在中國共產黨領導下，人民政協積極投身建立新中國、建設新中國、探索改革路、實現中國夢的偉大實踐，走過了輝煌歷程，發揮了重要作用。中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央把人民政協工作放在黨和國家事業發展全局加以謀劃和推進，人民政協事業取得新的重大進展，展現出這一中國特色政治組織和民主形式的獨特優勢。



汪洋強調，政協委員是政協工作的主體，人民政協事業凝結著一屆又一屆政協委員的心血和智慧。進入新時代，人民政協的舞台更加寬廣，使命更加光榮。希望歷屆全國政協委員繼續深化對中國特色社會主義制度的理解和對人民政協重要地位的認識，深刻領會中共中央提出的關於人民政協的新思想、新論斷、新部署、新要求，在加強思想政治引領、廣泛凝聚共識上發揮好優勢作用，將自己對政協工作的規律性認識和對人民政協的深厚感情傳承下來、啟迪後人。



第一至第十三屆全國政協委員代表李淑蘭、嘉木樣·洛桑久美·圖丹卻吉尼瑪、張道誠、馮驥才、樊錦詩、王光謙、王名、劉永好、藍逢輝、陳馮富珍在會上發言，高度評價70年來人民政協為黨和國家事業發展作出的重要貢獻，表達了對新時代人民政協發揮好專門協商機構作用的殷切期待。



張慶黎主持會議並通報十三屆全國政協以來的工作情況。夏寶龍出席會議。會議還通報了全國政協成立70年來有影響力重要提案評選情況。



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