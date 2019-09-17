星岛：台北失所羅門　北京贏美一局

中評社香港9月17日電／南太平洋第三大國家所羅門群島內閣會議決定與北京建交，尚未正式知會台北，台北即“先發制人”，宣布與所國斷交，就算挽回些少面子，都難改變在海峽兩岸外交博弈中又輸一仗的現實。星島日報今天社論說，在這場外交戰役中，北京不僅贏了台北，還贏了美國。



蔡英文再度展示酸葡萄心態，在宣布斷交時表示，不與北京比併金錢外交，外長吳釗燮更形容北京承諾的巨額援助是華而不實，又呼籲國際社會認清“中國威權主義”還在擴張，輸出債務和攻城掠地。



有人口六十萬的所羅門群島，在南太平洋的規模僅次與澳洲和紐西蘭，今年四月大選，由索加瓦雷出任總理後，即檢討對台邦交，派團赴中國大陸考察，又組成跨黨派小組，拜訪與北京有外交關係的多個南太平洋鄰近島國，對這些國家與北京建交後的發展了然於胸，不會相信台北的片面指控。



美澳游說無功而還



中國大陸已經成為所國的最大出口市場，佔該國總出口的九成，所國亦希望利用中國大陸的資金和技術改善基建，台灣就算答應承建二〇二三年太平洋運動會主場館工程，但是無論資金和技術都不足以應付所國的龐大基建需求，索加瓦雷日前還形容，台灣對所國的政治和經濟“毫無用處”。



台灣在今年四月以來已不斷加強對所國的游說，上月台所外長還簽署免簽證待遇，本月初所國外長訪台後，台灣昨日還派“外交部次長”徐斯儉抵達所羅門訪問，在機場歡迎儀式中表示，此行將宣布新援助計劃，傍晚卻戲劇性地面對斷交尷尬。