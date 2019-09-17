傳郝龍斌臨門一腳勸退郭　郝家軍這麼看

游淑慧稱讚郭台銘在“總統”大位權力和鎂光燈的誘惑下，不改其志，熱愛國家。（游淑慧臉書） 中評社台北9月17日電／鴻海創辦人郭台銘昨晚11時宣布不參與2020連署競選“總統”，傳出中國國民黨副主席郝龍斌扮演成功勸退重要角色。曾任郝龍斌辦公室主任的國民黨台北市議員游淑慧今日在臉書稱讚，郭台銘依然還是那個世界的Terry Gou；在“總統”大位權力和鎂光燈的誘惑下，不改其志，熱愛國家。



郝龍斌被認為是勸退郭台銘的幕後最大功臣，有媒體報道，郭台銘16日晚上與郝龍斌在資深媒體人趙少康家中深談近2小時後，終於成功勸退郭台銘。



游淑慧臉書全文如下：



計利當計天下利 求名當求萬世名



郭台銘董事長，依然還是哪個世界的Terry Gou；在“總統”大位權力和鎂光燈的誘惑下，不改其志⋯熱愛國家。



郭董一向是國民黨的忠貞黨員，黨內許多同仁當然很希望他可以留在黨𥚃面和大家一起奮戰，儘管現在事與願違，但他過去幫忙過國民黨這麼多，包括經費、站台甚至親自上街遊行，這些點點滴滴我們還是要放在心中。



現在2020的選戰將單純化，國民黨輸贏看自己，＃我們沒有可怪罪的對象；接下來希望韓市長和黨中央要重整腳步、調整團隊，順利完成“下架民進黨”的目標！



而上週淑慧不斷呼籲和拜託，希望口不出惡言，努力到最後一刻⋯因為選舉是結合更多力量的“加法數學”，不是到處把人罵走。



但過去哪些喜歡用嘴巴、用直播嗆自己人、嗆馬“總統”、郝龍斌副主席的某些人，喜歡每天喊開除東、開除西的人；希望未來能用更有建樹的方式輔選，一致對外，＃不要再到處找戰犯。



郝龍斌市長，不論是擔任北市長或副主席的郝龍斌，始衷都稟持著“＃為政不在多言”的個性，雖不利生存在如今的政壇，然而該做的、他都全力以赴！



柯文哲，下一個換拐誰呢？