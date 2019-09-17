郭台銘不參選2020　柯文哲：尊重與理解

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）鴻海創辦人郭台銘16日晚間發表重大聲明，宣布不會登記獨立參選，跌破眾人眼鏡，而受影響最大的莫過於台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，柯17日上午受訪時，笑笑地拿出聲明稿照稿念了7分鐘，似乎情緒並不受影響。柯文哲對郭台銘不參選，表達尊重與理解。



柯文哲也說，從頭到尾，本人對參選2020的“總統”大選意願本來就不高，這種藍綠對決，讓雙方“總統”參選人都很少在談政見，因此郭台銘當時表達想投入大選，他才表達樂觀其成，而郭決定不選，他也只能表達尊重與理解，“將來大家還是可以維持合作關係”。



柯文哲訴求，看來2020大選回歸藍綠對決局勢，這也凸顯民眾黨在“立法院”力求三黨不過半的重要性。柯也痛批，目前民進黨在“立法院”過半，我們看到的是執政毫無顧忌、人事浮濫酬庸，特別在選前太多的大灑幣的政策，在他看來是完全沒有財政紀律。而為了進軍“立法院”，籌組民眾黨是不得不，希望我們能把價值、理念帶進“立法院”，並成為關鍵少數，在不同議題跟不同政黨合作，既可以減少在野黨無理取鬧，也可以避免執政黨可以肆無忌憚。



柯文哲強調，在“立法院”的佈局，還是影子“內閣”的概念，我們會提滿34席的不分區“立委”。



柯文哲聲明稿全文如下：



2013年我在蘋果日報有一篇投書，《我的存在見證台灣的荒謬》，6年後的今天，我對台灣今天的政壇依舊如此。其實2020“總統”大選，我從頭到尾都沒有說過要去選，可是藍綠雙方都一直把柯文哲當作假想敵，甚至放在“總統”初選的民調做對比式民調，那今天如果柯文哲說他不選了，請問兩黨的初選是不是要重辦？



我個人的主觀就認為說，剛選完市長，馬上再去投入“總統”大選，這不是一個正常國家應該有的現象，我也認為會影響整個市政的進行，事實上我在一開始一直很不想選一個很大理由是說，到今年年底，就台北市政府來講，我們同時有1萬戶的公宅正在開工、環南市場要完工進駐、大龍市場要完工進駐、第一果菜市場跟漁市場要開工，這些加一加就新台幣200多億元，所以有很多理由讓我們說這個市政跟“總統”大選的選舉沒有辦法同時去兼顧。