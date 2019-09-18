袁家軍：浙台合作碩果累累　將再創佳績

浙江省委副書記、省長袁家軍致辭（中評社 沈而忱攝） 中評社杭州9月17日電（記者 沈而忱）浙江省委副書記、省長袁家軍17日上午出席2019浙江·台灣合作周開幕式並致辭。袁家軍在致辭中主要談及以下三點，其一，浙台合作亮點紛呈、碩果累累；其二，浙台要共享新機遇、共創新未來；其三，浙江將竭誠服務台商台企，推動浙台合作再上新台階。



第一，浙台合作亮點紛呈、累累碩果。袁家軍表示，浙江是中國革命紅船啟航地、改革開放先行地、習近平新時代中國特色社會主義思想重要萌發地。這些年來，浙江高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，時刻牢記和踐行習近平總書記賦予浙江“幹在實處永無止境、走在前列要謀新篇、勇立潮頭方顯擔當”的新期望，以“八八戰略”再深化、改革開放再出發為主題，以實施富民強省十大行動計劃為抓手，聚焦聚力高質量發展、競爭力提升、現代化建設，經濟保持持續健康發展、社會保持和諧穩定。2018年，全省實現生產總值56197億元（8492億美元），增長7.1%，總量穩居大陸第4位；城鄉居民人均可支配收入分別達到55574元和27302元（8399美元和4126美元），分別增長8.4%和9.4%，連續18年和連續34年居大陸各省（區）第1位。今年上半年，浙江經濟在高基數基礎上繼續呈現高質量發展的良好勢頭，GDP增長7.1%，好於預期、高於全國、領跑東部；一般公共預算收入增長10.3%，城鄉居民收入分別增長8.6%和9.8%。



他指出，浙江高質量發展態勢的背後，有浙台交流合作的貢獻，有廣大台商台企的功勞。我們堅持深化“東引台資”工作，務實推動兩地在經貿、產業、科技、旅遊、人文等領域深化合作交流。一是經貿合作持續深化。2018年，浙江對台貿易額118.8億美元（791億元）、增長11.5%；全省實際利用台資15.4億美元，增長40.9%。今年上半年，全省新增台企259家，實際利用台資5.5億美元，截至今年6月底，台商累計在浙江投資設立企業9669家、實際利用台資250億美元。二是惠台措施落實有力。我們認真抓好國家“31條惠台措施”和我省“76條實施意見”的落實，大力開展“服務企業、服務群眾、服務基層”活動，按照有細則、有窗口、有聯繫方式、有案例“四有”要求，瞄准“事事有着落、條條有案例”工作目標，取得了良好成效。2018年以來，全省享受減稅降負政策的台企1154家，減少稅費4.9億元。三是青年交往更加頻繁。連續9年組織台灣大學生暑期實習活動，每年來浙交流台灣青年超過4000人次。今年已有470多名台灣學生來浙暑期實習，200多名台灣青年來浙就業創業。四是人文交流豐富多彩。目前浙江籍在台人員有100萬人，100萬浙江人在台灣有親屬。2018年，來浙台胞85.5萬人次，浙江居民赴台旅遊2.6萬人次。自2008年至今，來浙江的台胞累計已達1580多萬人次，浙江居民赴台旅遊累計110多萬人次。連續舉辦浙江·台灣合作周，形成了浙台鄰里節、台灣·浙江文化節等平台，人文交流內容不斷豐富。

