【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
】
中評鏡頭：國民黨“立院”杯葛蘇貞昌上台
http://www.CRNTT.com
2019-09-17 10:47:46
國民黨佔領主席台，杯葛蔡政府官員報告。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北9月17日電（記者 黃筱筠）國民黨“立委”上午霸佔主席台，杯葛蘇貞昌上台報告，蘇貞昌說，我們知道政黨競爭是民主的現象，但是“國會”殿堂是大家的，希望任何主張。都透過民主程序、正常思辨。一起讓台灣更好，畢竟我們是一個“國家”、不同立場，大家一起努力。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
郭不選 盧秀燕：對國民黨選情有正面發展
(2019-09-17 10:45:24)
斷交外長下台？蘇：外交人事是蔡英文職權
(2019-09-17 10:04:56)
韓競辦回應索台斷交：蔡政府兩岸不能只對抗
(2019-09-17 00:43:39)
柯文哲爆料：郭台銘在抱怨覺得被吳敦義騙
(2019-09-17 00:40:02)
中評關注：郭台銘不選是因無法承受這兩個名
(2019-09-17 00:27:57)
中評鏡頭：韓國瑜岡山跑行程 黃韻涵跟緊緊
(2019-09-17 00:25:21)
新黨挺一國兩制 楊陳配今“中選會”登記
(2019-09-17 00:24:56)
撒夜市抵用券救觀光 洪秀柱：極為不智
(2019-09-17 00:24:04)
呂玉玲語中評：韓氣勢越來越好三股力量堅挺
(2019-09-17 00:16:11)
郭台銘不選 國民黨：應放下過去向前看
(2019-09-17 00:15:04)