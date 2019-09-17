中評鏡頭：國民黨“立院”杯葛蘇貞昌上台

國民黨佔領主席台，杯葛蔡政府官員報告。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月17日電（記者 黃筱筠）國民黨“立委”上午霸佔主席台，杯葛蘇貞昌上台報告，蘇貞昌說，我們知道政黨競爭是民主的現象，但是“國會”殿堂是大家的，希望任何主張。都透過民主程序、正常思辨。一起讓台灣更好，畢竟我們是一個“國家”、不同立場，大家一起努力。