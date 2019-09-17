郭台銘不選　柯文哲無奈太突然

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 大批媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）針對鴻海創辦人郭台銘宣布不登記獨立參選，各界關心台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的動向，柯17日受訪時反問記者，你要不要找個“副總統”來跟他搭擋？哈哈哈，這太突然了。早一個月講我們還可以準備，現在講，哇！還要去找“副總統”，現在時間太匆促怎麼考慮？



柯文哲17日上午在台北市政府接受媒體訪問，而針對鴻海創辦人郭台銘宣布不登記獨立參選，身為“郭柯結盟”盟友的柯罕見地先拿出聲明稿唸了七分鐘，之後才受訪，被媒體問到是不是今天不會到“中選會”領表登記參選？柯文哲反而笑問，你要不要找個“副總統”來跟他搭擋？哈哈哈，這太突然了，他出門才開玩笑地問妻子陳佩琪去登記要多少錢，陳說要一百萬（新台幣），而他就問陳有沒有？



媒體追問，你原本有意登記？柯文哲說，不是啊，他還要找一個年滿40歲的副手，他本來就打算扮演一個輔選的腳色，現在他跟你們（指媒體）一樣驚訝。不過他這種急重症外科出身的人，每天都要處理不可確定的急診，所以他不會覺得被偷襲，不過，他比大家早知道沒多久。



面對媒體再三確認地詢問之前曾表達“郭不選，柯就選”，現在表達不會登記，是因為來不及準備？柯文哲表示，早一個月講我們還可以準備，現在講，哇！還要去找“副總統”，現在時間太匆促怎麼考慮？



被問到昨天是不是有跟郭董見面？柯文哲不承認也不否認，還反問，你問這個幹嘛？媒體追問郭董什麼時候通知的？柯則回應，郭有跟他講啦，我們還是尊重每個人的決定，他都可以理解，因為每個人有人情世故。每天市府顧問蔡壁如都會把消息到回來，他都會知道。



對於媒體急於想了解郭董不登記參選的原因，柯文哲則打太極說，如果你願意幫助別人，何必追究人家為何不選？他有講就好了啊。