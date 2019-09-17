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新黨楊世光、陳麗玲搭檔登記連署參選2020
http://www.CRNTT.com   2019-09-17 11:41:12


新黨2020參選人楊世光與陳麗玲赴“中選會”登記。（中評社　倪鴻祥攝）
　　中評社台北9月17日電（記者　倪鴻祥）今天是“中選會”2020大選獨立參選人連署登記截止日，新黨2020正副“總統”參選人楊世光、陳麗玲上午10時在中央聯合辦公大樓一樓外集合，一起搭手扶梯上3樓“中選會”櫃台領表，並繳交保証金，現金新台幣100萬元，完成登記。楊世光表示，他訴求，這次大選主張一國兩制唯一選擇，今晚將公佈第一波28個連署地點。

　　由於新黨在2016年“立委”選舉得票未達選舉有效票總和5%以上的門檻，因此需連署28萬0384人，才可登記為候選人。

　　楊世光，1976生，台北市人，祖籍山東省高密市，為“外省第三代”，廣州中山大學金融學系、台大EMBA財金組，現任東森財經新聞台主播主持人、上海仟和亿財經教育主持人。陳麗玲，1969生，桃園市人，中國政法大學國際法學博士候選人、台灣大學政治系碩士、台灣大學法律系學士，現為執業律師。

　　依照正副《“總統”“副總統”選舉罷免法》第23條規定，新黨在2016年“立委”選舉得票未達選舉有效票總和5%以上的門檻，因此需透過人民連署方式參選，連署人數應達“立委”選舉選舉人總數1.5%，2016年“立委”選舉共1869萬2217選舉人數，即連署人數需達28萬0384人，才可登記為候選人。 


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