大公報：鎮暴反恐必須更加堅決果斷

中評社香港9月17日電／大公報17日發表社評說，特區政府及警方先後發表聲明，強烈譴責前天發生在港島的瘋狂暴力行徑。多個警方工會更警告，當暴徒舉起汽油彈作投擲狀，警方有可能視作對自身及其他人作致命攻擊而使用相應的武力與武器制止，包括實彈槍械。這是警方首次表明不排除使用真槍實彈，反中亂港勢力必須認真聽清楚，勿謂言之不預也。



社評說，警方走到公開警告將動真格的這一步，完全是迫於無奈。香港陷入“黑色暴亂”已整整一百天，非但沒有平緩跡象，反而變本加厲。有人因舉國旗就被打至昏迷不醒，有人因自認“我是中國人”而差點送命，有人不滿暴徒阻街而浴血街頭，也有交通警被近距離投擲燃燒彈，這分明是謀殺。換作其他地方，警方碰到類似情況一早開槍鎮壓了。但迄今為止，警方一直保持克制，僅僅發射催淚煙、布袋彈及橡膠子彈，唯一的一次實彈射擊也只是槍口朝上警告而已。



為什麼暴力不斷升級，警方的武力卻沒有相應的提升？是否“七警案”留下重大後遺症，或者“警方抓人，司法放人”打擊士氣？



警方有苦衷不難理解，而最大的苦衷，莫過於暴徒也是香港人。曾擎起布袋槍指向暴徒的光頭警長劉SIR曾直言，警方完全有能力制服暴徒，奈何“暴徒也是中國人，因此打也不是，不打也不是”。可惜，黑衣暴徒非但不領情，反而視警方的一再忍讓為軟弱可欺，膽子愈來愈大，行動愈來愈激，更在社交媒體上肆無忌憚地討論如何“殺警”，也的確有下班的警員因落單而被刀手襲擊重傷。



老虎不發威，就會被當病貓。當法律不再被敬畏，結果只是助長暴徒的氣焰，以為警方都怕了他們，可以將整個香港踩在腳下。對警方而言，必須打破心魔，他們面對的不是普通示威者，而是喪心病狂的暴徒，與恐怖分子無異。警方執法必須更果斷，更堅決，有權視乎實際情況採取一切合法的手段，包括動用真槍實彈。事實上，警方佩槍不是做做樣子，而是要在緊要關頭派上用場，保護自己及公眾安全，維護社會秩序。



社評說，不施霹靂手段，怎顯菩薩心腸！香港禮崩樂壞已有一段時間，“違法達義”謬論流傳，大批年輕人淪為炮灰，聚嘯街頭，令人痛心亦令人憤怒。在這種情況下，警方只有果斷而堅定的執法，才能重樹法治權威，阻止更多的人走上犯罪不歸路。



香港人受夠了，愈來愈多人勇敢站出來向暴力說不，醫學界近日亦發起連署刊登廣告支持警方執法，甚至連一向立場偏頗的外國媒體也不得不承認“香港示威者愈來愈醜陋及暴力”，這正正反映黑衣暴徒已成過街老鼠，止暴制亂成為最大民意，警方該出手時就應當出手。



社評說，至於反中亂港勢力死攬著暴徒不放，繼續顛倒黑白，指摘警方“濫暴”，只會益發凸顯其無恥無下限。莫非警方執法時應該為暴徒鋪下紅地氈、送上鮮花嗎？笑話！