拒當郭副手致破局?柯：郭柯配沒增加多少票

台北市柯文哲。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）外傳鴻海創辦人郭台銘宣布決定不參與連署競選2020，是因台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲拒當副手，柯17日受訪時表示，婉拒當副手是很早以前就講了，如果要當副手就自己選就好，事實上我們很客觀分析，“郭柯配”沒有比“郭柯合”增加多少票。至於未來是否會與郭合作民眾黨“立委”選舉？柯回應，“很多東西總是給人家沈澱一下、想一下怎麼合作”。



柯文哲17日上午在台北市政府接受媒體訪問，而針對鴻海創辦人郭台銘宣布不登記獨立連署參選，身為“郭柯結盟”盟友的柯罕見地先拿出聲明稿唸了七分鐘，之後才受訪。被媒體問到是不是今天不會到“中選會”領表登記連署參選？柯文哲則表達，早一個月講我們還可以準備，現在講，哇！還要去找“副總統”，現在時間太匆促怎麼考慮？



至於郭董宣布不登記連署參選，原因是不是婉拒當副手？柯文哲指出，這個婉拒當副手很早以前就講了，如果要當副手就自己選就好，因為選“副總統”，選上了還是要離開台北市長的職務，還有一點他要很誠實講，“選舉還是要花很多錢、很多時間”，我們自己在當台北市長實際日常政務操作就知道這很困難。



柯文哲突然沈默了幾秒鐘，之後才分析說，事實上我們很客觀分析，如果要當副手，就理論、實務上，“郭柯配”沒有比“郭柯合”增加多少票。



媒體追問你可不可能尋求11月22日的政黨推薦參選2020？柯文哲則意有所指地說，那又是另一個故事了。當媒體再次詢問1122的可能性時，柯還反問，那妳要搭擋嗎？媒體追問，民眾黨沒有母雞，要怎麼選“立委”？柯老神在在地回應，還是可以啦，只是比較辛苦一點，過去很多每個政黨在推“立委”，也不見得每個都有“總統”參選人。



至於郭董聲明稿說“不放棄參與政治事務”，而柯文哲的聲明中也說“將來大家還是可以維持合作關係”。未來會與郭合作民眾黨“立委”選舉？柯文哲指出，只要目標大家是為台灣好，都可以坐下來談，也可以在不同崗位上以不同方式做出對台灣好的事情，“很多東西總是給人家沈澱一下、想一下怎麼合作”。



被問到2020檯面上剩下蔡英文、中國國民黨2020參選人韓國瑜、呂秀蓮，會選擇支持誰？柯文哲沒有正面回應，僅打太極地說，至少他會去投民眾黨不分區政黨票。