暴徒打完市民　扮急救員“救人”

影片顯示有男子被圍毆至昏迷，一名蒙面人在施襲後，竟從背包取出印有“急救員”字眼的反光衣，扮為被打男子療傷 中評社香港9月17日電／暴徒鍾情玩Cosplay（角色扮演）人所共知，他們有時會扮“阿媽”在衝擊現場搵仔、有時會扮社工、有時會扮記者。近日暴力升至恐怖分子級數，暴徒Cosplay也升呢扮專業級。鄭晴發現，有人猖狂到扮“速龍小隊”，最近更有一種新角色成為暴徒的“今期流行”，就是扮“急救員”。



據香港文匯網報道，其實，連續百日的衝擊中，很多急救員只是穿上“急救員”反光衣，又或頭盔上有個“十”字，連一些基本的急救用品也沒隨身，更有人手拿一支生理鹽水就話係急救員。大量片段都在揭發一個真相：他們都是假救護，真暴徒！



急救手法超級業餘



星期日暴徒在港島多區流竄，更兇殘地執行私刑，瘋狂圍毆愛國人士，網上流傳一段影片指有一名中年男子被圍毆至昏迷，一名蒙面人在施襲後，竟從背包取出印有“急救員”字眼的反光衣，扮為被打男子療傷。咁都得？真係神又係你，鬼又係你！在灣仔亦有女士被打到頭破血流時，也有“救護員”過來“好心包紮”，但他們包紮的手法非常之業餘。



這些“急救員”表面救人，實際打人，打完人後又再“救人”，卻不知他們是否真懂得救人，最怕分分鐘害死人！鄭晴強烈要求，警方要核實暴亂現場的“急救員”資格。