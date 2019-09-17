聯合早報：也門戰爭升級影響深遠

中評社香港9月17日電／聯合早報今天社論說，也門胡賽叛軍使用無人機，炸毀對手沙特阿拉伯最大煉油廠阿布蓋格和主要油田胡賴斯，導致國際油價暴漲，加劇全球經濟陷入衰退的風險。這場源自2011年阿拉伯之春的戰亂，已經淪為伊朗所代表的回教什葉派，同沙特所代表的回教遜尼派之間的代理人戰爭。沙特石油設施遭重創，不排除是面對美國加大經濟制裁的伊朗，借此謀求打破戰略僵局的意圖。



阿拉伯之春推翻了也門專制政府，卻引發了南部胡賽族發動獨立戰爭。也門北方強鄰沙特在2015年聯合八個阿拉伯遜尼派國家組成盟軍，並且獲得美國、英國和法國的支持介入內戰，以阻止胡賽叛軍背後的伊朗，在阿拉伯半島取得立足點。這改變了也門衝突的性質，使之變成了沙特和伊朗的代理人戰爭。兩國所代表的不同伊斯蘭教派，也在中東其他地區較量，包括持續了八年的敘利亞內戰。



與此同時，為了阻止伊朗發展核武器，美國等西方國家連同俄羅斯和中國，在2015年跟德黑蘭簽署協議，以伊朗暫停發展核計劃換取國際社會解除經濟制裁。在特朗普當選美國總統後，白宮在2018年5月單方面退出協議，並且加緊對伊朗的經濟制裁，導致中東形勢一度陷入一觸即發的緊張狀態。儘管特朗普剛開除了鷹派的國家安全顧問博爾頓，美伊距離重啟談判仍然還有一大段路。



據報道，美國對伊朗的制裁已經導致糧食、醫藥等民生物資極度短缺，伊朗第一副總統賈漢吉里9月14日表示，美國的經濟制裁目的是要讓德黑蘭政權崩潰。因此，沙特石油設施被胡賽叛軍破壞，不妨視為伊朗在做困獸之鬥，要借各種衝突的升級來迫使美國重新談判，儘管德黑蘭否認華盛頓的指控，強調自己跟也門的襲擊無關。