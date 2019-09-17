美食購物天堂褪色　旅客不來生意寒冬

中評社香港9月17日電／香港素有美食與購物天堂的美譽，也是亞洲金融中心，除了是不少旅客的外遊首選，也是外資的戰略重地。然而，持續百日的暴力衝擊，卻衝垮香港的百年基業，如今旅客不敢來，民生經濟大受影響，各項經濟數據都出現下行趨勢。最新統計數字顯示，香港第二季經濟增長僅得0.5%，見10年新低；訪港旅客人次、零售業數據、機場客貨量同告下跌；失業率卻調頭回升，各行各業同受其害，經濟民生所受傷害勢難於短時間內復元。



香港文匯報報道，持續不斷的暴力衝擊，令香港旅遊、零售、飲食市道同遭較“沙士”及金融海嘯更嚴重的衝擊，其中有示威活動更衝旅客及機場而來，不少海外地區更向香港發出旅遊警示，令訪港旅客明顯減少。原本受惠於廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋於去年相繼開通，訪港旅客可期有可觀升幅。



旅發局上月底公佈，今年1月至7月共有4，006萬訪港人次，按年上升11.1%，但單計今年7月的519萬人次，卻較去年同期跌4.8%，當中內地旅客的跌幅更多達5.5%，暴力衝擊的影響已經浮現。



衝擊零售飲食 情況逐步惡化



政府統計處上月底發表的數字亦顯示，7月份的零售業總銷貨臨時估值為344億元，按年大跌11.4%；6月份的修訂估值亦按年下跌6.7%；今年首7個月的數字合併計算已按年跌3.8%。若扣除其間價格變動後，7月份的零售業總銷貨臨時估量更按年跌13%，較6月份的按年跌7.6%進一步擴大；今年首7個月整體計亦跌4.4%。政府發言人表示，若涉及暴力的社會事件不能平息，零售業的情況甚或會進一步惡化。



另外，統計處數字亦顯示，今年第二季的食肆總收益臨時估值為286.7億元，按年下跌0.4%；扣除其間價格變動的影響後，第二季食肆總收益以臨時估量按年跌2.6%。經季節性調整後，食肆總收益臨時估值及估量分別按年下跌4.6%及4.4%。



暑假本身是飲食業的旺季，但工聯會飲食業職工總會早前便指出，受暴力衝擊影響，不少酒樓食肆間歇性暫停營業，生意大幅下滑，工會於短短兩個月間便處理十多間酒樓結業，當中涉及逾700名員工，款額達千萬元。事實上，今年5至7月的最新失業率為2.9%，是自2018年2月至4月以來首次調頭回升，其中零售、住宿及膳食服務失業率由3.9%增0.4個百分點至4.3%，在各行業中增幅較大。



另外，大批暴徒之前曾多次堵塞機場更襲擊旅客，機場曾因而關閉導致多個來往香港的航班需延誤甚至取消，已令旅客聞之色變。機管局日前亦公佈，8月份分別錄得600萬客運量人次及38.2萬公噸貨運量，分別按年大跌12.4%及11.5%。



經濟民生受影響情況



7月訪港旅客量：519.6萬人次 按年跌4.8%



7月零售業總銷貨臨時估值：344億元 按年跌11.4%



8月機場客運量：600萬人次 按年跌12.4%



8月機場貨運量：38.2萬公噸 按年跌11.5%



第二季食肆總收益臨時估值：286.7億元 經季節性調節後按年跌4.6%



第二季經濟增長：0.5% 創10年新低



5月至7月失業率：2.9% 自2018年2月至4月以來首次回升



5月至7月失業人數：11.85萬 較4月至6月增加約4，200人



整理：香港文匯報