中學生逃學堵稅局　教聯會促校方嚴肅處理

亂港分子發起“稅局升級行動”，身穿校服的郭同學坦認逃學走來 中評社香港9月17日電／亂港分子一錯再錯，昨日發起“稅局升級行動”，數十人中午到灣仔稅務大樓靜坐，企圖再次癱瘓稅務大樓，與民為敵！其間稅務大樓部分出入口關閉。靜坐人群當中竟有穿著校服的中學生，公然逃學到場，反映“黑亂暴毒”滲入校園，情況堪憂。教聯會促學校嚴肅處理這類個案，以免影響學校及其他學生。



大公報報道，黑衣亂港分子手持寫上“黑警還眼”、“孩子未來，一同守護”等標語，高叫亂港口號，又高唱“獨歌”《願榮光歸香港》。有人更高調邀請稅務大樓及路過市民參與靜坐，但無人響應，更有市民於一旁不屑地說道：“淨係識搞亂香港，真係一班垃圾。”



一名身穿白衣服的年輕人突然帶頭叫起口號，竟是一名身穿校服的中學生！該名學生指自己姓郭，是特意罷課參與靜坐，更稱政府和警察所作之事不可以忘記，當記者追問郭同學，政府和警察做了什麼“不可忘記的事”時，郭同學馬上“口窒窒”，未能清楚回答。郭同學更於下午兩點，帶領在場亂港分子掩眼，為三個月多來的“死傷者”默站一分鐘。因搞事未遂，亦無人繼續參與，靜坐於約三點結束，轉場到愛丁堡廣場集會。



對於有中學生公然逃學去靜坐，教聯會會長黃均瑜認為，學生是在穿著校服下進行，學校應針對涉事學生加強輔導工作，同時和家長了解情況，是否容許學生參與該等活動、對他們孩子有何影響。