暴亂100天　百業淚漣漣

《反蒙面法》相信可有效減少暴徒人數 中評社香港9月17日電／暴亂百日，禍延百業！從6月9日至今，暴亂不斷蠶食香港，暴徒踐踏法治，衝擊社會，瘋狂襲警，到處縱火，大肆破壞公共設施，暴打街坊市民。暴力衝擊越演越烈，嚴重打擊香港作為安全城市及商貿、航空和金融中心的國際形象，對香港經濟民生影響立竿見影：八月訪港旅客插水式下跌四成，飲食、零售業現執笠潮，失業率兩年來首升……暴亂正摧毀我們的家，威脅我們的人身安全。香港人，不能再沉默了，請一起高呼：立即止暴制亂，還我安寧香港！



八成導游無工開 酒店劈價無人來



據大公報報道，暴徒亂港，旅客不敢來，業界叫苦連天。香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，酒店、旅行社近三個月等大受影響，旅遊業界包括本地導游、旅遊巴司機等，八成無工開，部分地接社倒閉收場。



上月旅客量同比削236萬



根據旅遊發展局數據，去年八月整體訪港旅客約590萬人次，去年整體訪港旅客達6515萬人次，總消費3282億元。今年八月訪港旅客僅剩餘約354萬人次，推算單月經濟損失約120億元。



以尖沙咀其中一間四星級酒店為例，近期入住率跌剩六成，去年同期每晚房價過千元，現時低見五百多元。至於“逢周末皆亂”的銅鑼灣，很多三、四星酒店更是劈價吊命，二、三百元有交易。



旅遊界立法會議員姚思榮稱，部分酒店八月份入住率不足3成，九月份屬展覽旺季，情況也不理想，擔心至十月份國慶也無客。



零售業 暴亂衰過沙士時 排檔經常零收入



排檔生意一半靠遊客，另一半靠做街坊生意。港九新界販商聯合會常務副主席譚潤華稱，六月中至今，同業生意只及去年五、六成，遇有暴徒搞事，部分日子更是零收入。



名店生意一落千丈



譚潤華舉例，鄰近九龍公園的寶靈街排檔，人流大跌七成，不只遊客，連本地客也減少，周末遇有暴亂，為免殃及池魚，同業不敢開檔。他形容，目前生意比2003年沙士更差，部分檔戶連最低工資也賺不到，甚至每個月有幾天“零收入”，情況苦不堪言。他建議政府，除了早前提出的租金寬免，同時給予補助金，為期半年，每月數千元，以解燃眉之急。



除了排檔，高級零售生意亦大不如前。在尖沙咀廣東道等旅遊區，名店、化妝品專櫃顧客寥寥，對比今年5月勞動節小長假期間，生意差天共地。



餐飲業 自助餐半賣半送 酒樓爆發執笠潮



酒店自助餐割價救亡，四星酒店自助晚餐180元有交易，最近就連酒樓和茶餐廳也出現減價潮，業界稱，暴亂影響市民外出意欲，寧願留家吃飯更安全，市道蕭條，地盤停工亦拖累茶餐廳生意，中秋節過後，繼續看淡前景。



市民怕暴亂少出街



暴亂持續三個多月，超過15間酒樓相繼給執笠。旺角彌敦道一間酒樓為救亡，近月推出12人1580元晚市酒席優惠，平均每人130多元，可謂“嘔血價”。香港餐務管理協會主席楊位醒表示，酒樓業依靠現金流，暴亂持續，旅遊區的食肆生意更差，供應商如常供貨，所以業界寧願以低價益食客，期望維持現金流。



楊位醒指出，由於經濟轉差，市民慳得就慳，加上時有暴亂怕危險，所以減少外出用膳，茶餐廳等一類小食店收入亦減少，部分業界唯有減價，價格“時光倒流”至18元一碗面連飲品。下月中是吃大閘蟹旺季，飲食業界目前仍然只抱觀望態度，因為大閘蟹不宜存放長時間，尚未決定是否購入應市。



運輸業 暴徒霸道打橫行 摣車揾食冇運行



運輸業界“冇路走”！豪華（質素的士服務）督導委員會主席黃永忠表示，暴徒逢周末出來搞事，整體生意跌三成，市區的士“冇路走”，萬一遇上堵路，亦不敢下車理論，怕隨時被暴徒打。曾經有客貨車司機，要求暴徒讓開即被包圍痛毆，揾食車被“拆骨”，所以現時就算有市民電召的士，但往暴亂區，同業普遍也不敢接單。



有生意都唔敢去



電召車司機黃家榮表示，曾經有客人要求前往有暴徒出沒的地區運貨，他為免被殃及而拒絕，目前透過靈活調配，例如港島區有遊客，就只做新界或九龍區生意，將生意影響減至最低。



港鐵成為暴徒的發洩對象。港鐵公司行政總裁金澤培表示，近90個港鐵及輕鐵車站遭到破壞，過千件器材受損，預計要斥資逾千萬元修復，為加強保安，已雇用前啹喀兵組織了一支200人的特遣隊，負責執行票務工作，打擊跳閘等不法行為。

