被連署人登記最後一天　“中選會”成抗議場

邵子平和一旁坐輪椅的頼宗育等人到“中選會”抗議。（中評社 倪鴻祥攝） 邵子平接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月17日電（記者 倪鴻祥）9月17日為2020大選被連署人登記最後一天，“中選會”登記櫃檯前有自稱政治黑名單的邵子平到場要求登記連署參選，但他戶籍護照都被取消，無法登記，所以到場抗議。



“中選會”人員表示，邵子平只表達抗議而已，邵和一旁坐輪椅的頼宗育等約7、8人抗議約10分鐘離開。