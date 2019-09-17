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被連署人登記最後一天 “中選會”成抗議場
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2019-09-17 11:51:35
邵子平和一旁坐輪椅的頼宗育等人到“中選會”抗議。（中評社 倪鴻祥攝）
邵子平接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝）
中評社台北9月17日電（記者 倪鴻祥）9月17日為2020大選被連署人登記最後一天，“中選會”登記櫃檯前有自稱政治黑名單的邵子平到場要求登記連署參選，但他戶籍護照都被取消，無法登記，所以到場抗議。
“中選會”人員表示，邵子平只表達抗議而已，邵和一旁坐輪椅的頼宗育等約7、8人抗議約10分鐘離開。
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