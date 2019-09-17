呂秀蓮參選聲明　要打造和平中立喜樂島

呂秀蓮宣布與彭百顯（右一）搭檔參選2020。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月17日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮今天與喜樂島聯盟共同召開記者會，宣布與前南投縣長彭百顯搭檔參選登記連署2020選舉。她並發表參選2020聲明，以“和平中立喜樂島—打造台灣4.0 ”為題強調，此次大選，大家看到的是藍綠惡鬥、統獨紛擾、貧富懸殊，年輕人的無助與無望，以及社會的不公不義，尤其中國的虎視眈眈。台灣會不會像鐵達尼遊輪撞上冰山？！這正是你我無分藍綠共同的憂慮和恐慌。



在今天的記者會上，獨派大老齊聚力挺，出席者有喜樂島聯盟主席羅仁貴、催生喜樂島聯盟、前民視董事長郭倍宏、前“國安會”副秘書長張旭成、政論節目主持人彭文正等人。



呂秀蓮在參選聲明中指出，2019年是國民黨來台70週年，美台斷交及美麗島事件40週年，也是921大地震20週年，這些歷史座標是昨日台灣的印記，也是明日台灣的指標。



她說，自從1996年開始，我們已經選出七任四位“總統”。他們的功過是非，直接影響“國家”的興衰禍福，尤其人民的苦樂安危。此次“總統”大選，有識之士憂心忡忡，市井小民內心潛藏“亡國感”，而年輕人擔心要吃“芒果乾”。為什麼？



呂秀蓮說，民調明顯指出，人民對國／民兩黨的喜好或反感度，居然不相上下。國／民兩黨的支持度均不到25%，另外50%的“國人”同胞開始拒絕政黨，開始要做獨立、自由的民主人！



呂秀蓮宣示，要共同打造和平中立，充滿歡喜快樂的台灣歷史4.0！ “和平中立”可以親美－友日－和中，維護區域安全； “和平中立”可以突破外交孤立，使台灣在國際崛起；“和平中立”可以使台灣正常化，使人民有尊嚴；“和平中立”可以化解統獨對立，開創和平新經濟；和平中立可以徹底改變台灣的命運，使後代子孫免除戰爭、被奴役。