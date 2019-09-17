100萬清點5分鐘　陳麗玲笑稱應用行李箱裝

新黨2020大選參選人楊世光17日早上與副手陳麗玲在10多名新黨青年軍的陪同下登記成為被連署人。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月17日電（記者 洪德諭）9月17日為2020大選獨立參選人連署登記的最後一天，新黨正副“總統”參選人楊世光、陳麗玲上午在10多名新黨青年軍陪同下登記成為被連署人，成員高舉“一國兩制唯一選擇”的標語，並用小紙袋準備了新台幣100萬保證金，光點鈔就點了近5分鐘。陳麗玲還開玩笑地說應該要用“行李箱”帶保證金。



依現行法令，若非上屆“總統”或“立委”選舉得票數達有效票數5%的政黨推薦，獨立參選者須登記成為被連署人，並繳交新台幣100萬保證金，於公告成為被連署人後45天內，完成28萬384人連署才能成為正副“總統”候選人。



17日早上，楊世光與陳麗玲現身“中選會”，兩人均穿著黑色套裝，並配上新黨元素，楊世光黃色領帶，陳麗玲則是穿著黃襯衫還在衣領別上新黨的別針，並由10名左右的新黨親年軍陪同，並高舉“一國兩制、唯一選擇”的標語，呈現出本次參選的主軸。



抵達“中選會”後，楊世光先是由幕僚協助下拿出身分證進行登記，完成登記後，向媒體展示被連署人申請書，接著則是拿出裝有新台幣一百萬的牛皮紙袋繳交保證金，交由現場工作人員進行點鈔，過程中歷時5分鐘左右才完成。