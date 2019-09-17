浸大暴徒衝擊校長室　爆門毀天眼

浸大過百名學生到邵逸夫行政大樓盲撐被捕學生，之後有人破壞校園 中評社香港9月17日電／浸大暴徒無法無天，刑毀校園衝擊校長室！一名香港浸會大學學生前晚在街頭被搜出背包藏餐刀，被警方拘捕，昨午近百名該校學生發起聲援，有學生衝上校長室樓層要求與校長錢大康對話，又促校方譴責警察，惟求見不果竟在校園施暴，用磚撞爛門鎖、撲爛玻璃，又向閉路監視器噴漆。浸大雖表明不會容忍任何破壞行為，卻未有就學生的暴行報警。大律師指，該等學生的行徑已涉嫌幹犯刑事毀壞罪，最高可判監十年。



據大公報報道，浸大學生會編委會指，前晚被捕學生為“廣播新聞網”（BNN）記者。有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華表示，機動部隊警員（PTU）前晚於炮台山發現該學生在現場與所謂“示威者”徘徊，其行為有別一般記者採訪，懷疑他“可能同人哋一夥”，即上前截查及盤問，結果在其袋中搜出一把九吋長金屬刀，學生指是用來切月餅，警員不接受該解釋，遂以涉嫌藏有攻擊性武器將他拘捕。



錢大康砌辭護被捕學生



浸大校長錢大康竟為被捕學生護航，昨日早上向師生發電郵稱校方深切關注，又辯解警搜出的餐刀是作“切月餅”之用，並指校方將為被捕學生提供協助和法律支援，要求警方以公平及妥善的手法處理案件。惟大批浸大學生不但不領情，近百學生昨午二時更於校園內遊行，要求校方支援被捕學生，並譴責警方濫權濫捕及打壓新聞自由。



學生宣讀遊行聲明，指BNN屬廣播新聞系實習課程，認為校方在保障學生在實習課程中的安全責無旁貸，但聲明並無交代為何要安排學生到違法危險的地方實習。學生在讀聲明後，即遊行到邵逸夫行政大樓八樓校長室求見校長，但因大門鎖上，有人即拿起磚頭撞爛門鎖，又有人向閉路監視器噴漆，甚至拿起膠棍撲爛玻璃，又大聲叫囂。浸大副校長周偉立與浸大新聞系系主任劉志權約於下午四時現身，與學生對話，指校長得知事件後已即時跟進，聯絡涉事同學的家長，亦出信表達關注。



刑毀罪可判監10年



浸會大學表示，知悉被捕學生已於昨晚獲得保釋，大學會跟進其需要，而對大學被破壞表示極度遺憾和失望。發言人雖表示大學不會容忍任何破壞行為，說定必跟進，卻未有報警。



香港法學交流基金會主席、大律師馬恩國指，無論是否在校園發生，學生的行為已涉嫌幹犯《刑事罪行條例》第六十條的“刑事毀壞罪”，最高可判處十年監禁。