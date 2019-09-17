金融風暴廿二年　馬哈蒂爾仍恨貨幣炒家

馬來西亞總理馬哈蒂爾 法新社 中評社香港9月17日電／索羅斯在過去幾十年裡投資作兇猛、蠻橫推廣民主理念的做法爭議不斷，他頭上貼著“金融大鱷”、“干涉內政的破壞者”、“麻煩製造者”的標籤，被指責引發危機並從中牟取暴利。匈牙利、俄羅斯、馬來西亞等國家都對他深惡痛絕，馬來西亞總理馬哈蒂爾也一直大斥他為“奸商”。



據大公報報道，在九七金融風暴中，馬來西亞被索羅斯的量子基金狙擊，令林吉特狂貶35%，政府損失數百上千億美元，股市市值更跌去一半。總理馬哈蒂爾公開斥責索羅斯是個惡棍。他為了擊退貨幣炒家，不顧西方反對，強力實施了資金管制和固定匯率等措施，並拒絕來自國際貨幣基金組織（IMF）的援助。IMF最初大批這種政策為歷史的倒退，索羅斯也恐嚇馬哈蒂爾的政策將會為國家帶來嚴重危機，但歷史證明，馬來西亞的經濟在短暫陷入衰退後，次年便大幅反彈至危機前水平。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（內地譯克魯格曼）、世界銀行和IMF事後都承認，馬哈蒂爾的舉措起到“穩定錨”的作用。



事情過去逾二十年，馬哈蒂爾依然非常敵視貨幣炒家。他2017年接受訪問時表示，貨幣投資應只為一門生意，而不應把貨幣當作為商品炒賣，人為地把它貶值，並令貧窮國家變得更窮。馬哈蒂爾還認為，索羅斯試圖通過其非政府組織網絡“殖民”馬來西亞，最終目的是“政權更迭”。