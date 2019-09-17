穆迪降港評級展望至負面

中評社香港9月17日電／暴力衝突削港優勢，財爺：競爭力未受影響。



香港文匯報報道，時隔半月，穆迪繼惠譽後，是第二間下調香港評級的機構。穆迪昨宣佈維持香港“Aa2”評級，但將“Aa2”的評級展望由“穩定”轉為“負面”，因一連串的示威活動對本港政府機構造成衝擊，破壞了香港的信貸基本面，亦影響香港作為貿易和金融中心的吸引力。財政司司長陳茂波回應稱，不認同穆迪以近期社會事件或削弱制度優勢為由，調低香港評級展望，強調香港與內地更緊密的經濟和金融聯繫，反而是長遠發展的積極推動力。



穆迪解釋，展望降至“負面”主要反映本港面臨的風險正逐步上升，持續的示威活動正蠶食香港制度優勢，而政府和政策效率亦低於穆迪之前的評估，這些都破壞了香港作為金融和貿易中心的吸引力，影響了香港的信貸基礎。



兩地加深聯繫帶來更多機遇



陳茂波反駁，穆迪不應憂慮香港與內地更緊密的聯繫，可能削弱法律和監管制度以及政策有效性。自回歸以來，實踐充分證明基本法為香港特別行政區落實“一國兩制”和保持繁榮穩定提供了堅實的保障。而香港作為國際金融中心和全球最佳營商地，核心競爭力並未受近月的社會事件影響，仍享有且保持資金、貨物、資訊及人才自由進出、簡單低稅制、健全的監管制度等優勢。



他續指，內地在推進經濟結構調整及管控風險的同時，亦持續擴大市場對外開放，對高增值服務需求進一步增加，香港具高度競爭力的服務業將能顯著受惠。商界普遍認同兩地的經濟和金融聯繫日益加深，會為香港帶來重大的經濟發展機遇。



儲備充裕 維持港“Aa2”評級



不過，與惠譽下調香港評級不同，穆迪今次只是調低了香港的評級展望，仍維持香港“Aa2”評級即第三最高級別，認為香港擁有強勁的財政及外部緩衝，且擁有充裕的外匯儲備，這可以讓香港政府得以抵禦衝擊及長期負面趨勢。香港長期外幣債券﹑本幣債券及存款評級仍為“Aaa”，長期外幣存款評級仍為“Aa2”。



穆迪曾於2017年5月24日將香港評級由“Aa1”降至“Aa2”，若未來再將評級下調至“Aa3”則會是重返2007年5月30日的水平。



此前，惠譽已於9月6日將香港評級下降，由“AA＋”降至“AA”，展望由“穩定”下調至“負面”。



至於標普，該行2017年 9月將香港評級由“AAA”降至“AA＋”，展望由“負面”轉為“穩定”。標普最近表示，儘管香港社會出現動盪，但認為香港當前的“AA＋”的長期評級得到良好支撐，且評級展望穩定。