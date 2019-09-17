國民黨智庫批蔡執政兩岸和外交一塌糊塗

歐鴻錬（左）與林郁方。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）針對索羅門群島斷交事件，中國國民黨智庫、國政基金會今天召開記者會，前“立委”林郁方批評蔡英文負責的兩岸外交跟國防，兩岸和外交都是一塌糊塗，軍事上也只有買更多武器，這樣的三軍統帥是不是該嚴肅考慮一下還要連任嗎？再給蔡四年還會有邦交國嗎？蔡拿什麼說服百姓其連任有正當性？



蔡英文2016年5月20日上任迄今，已丟了6個邦交國，目前只剩下16國。“中華民國”與索羅門在1983年建交；索羅門人口約60萬人，是台灣在南太平洋的最大“邦交國”。



國政基金會今天召開“所羅門也走了！斷交潮何時了？”記者會，由前“立委”、外交及國防組召集人林郁方主持，邀請前“外交部長”歐鴻鍊與會。



林郁方說，對於索國斷交非常遺憾跟難過，因為索羅門算是南太平洋大的國家，這次斷了後，會不會引起斷交潮是最擔心的，更擔心的是，蔡英文拿不出方法來阻止這斷交潮，永遠都在等待其他國家來斷交，陳水扁執政8年斷了6個國家，馬英九執政8年斷了1個，蔡英文在3年4個月就斷了6個。



林郁方強調，斷交事件後的政府態度很重要，蔡英文應該檢討反省改變，但蔡政府的反應，看不出有檢討有想改變，講的話就是遺憾、譴責中共，這變成範本了，沒有要改變的跡象，蔡現在選的路是死路，所以他對台灣的外交未來很悲觀。



歐鴻鍊則說，馬英九當年的外交休兵，贏家是兩岸跟國際，這是三贏，但現在外交惡鬥，只有一個贏家，就是遊走兩岸的小國家，蔡英文捨棄三贏，採取只有一個贏家的政策，這是完全錯誤。



歐鴻鍊強調，要避免外交困境持續惡化有無解方？有，就是改善兩岸關係，這一帖保證有效，那就看蔡英文是否面對現實，調整兩岸政策。