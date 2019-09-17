金管局：對港融資中心地位影響不大

陳德霖認為，即使美聯儲再次減息，香港銀行未必會跟隨。 中評社香港9月17日電／香港社會持續動盪，繼惠譽降香港評級後，投資評級機構穆迪宣佈，將香港的Aa2評級展望，由“穩定”降至“負面”。對於評級機構唱淡本港信貸評級前景，金管局總裁陳德霖昨表示，由於香港債務發行人的質素高，加上作為國際企業集資中心，因此即使信貸評級下調，對香港作為融資中心的地位影響不大 。



存款穩定 未見大規模走資



香港文匯報報道，近期本港政經不穩，有市場人士指有不少資金撤出香港，陳德霖稱，香港作為國際金融中心，有資金進出屬正常情況，而現時本港整體存款亦保持穩定，未見有資金大規模流走。他續指，雖然部分對沖基金表示會沽空港元，但現時情況與1997年亞洲金融風暴之時有分別，因現時香港市場規模已大了很多，沽空港元的成本亦相應大增，故他不太擔心港元被成功沽空，但金管局仍會密切留意及監察相關情況。



美聯儲本周將舉行議息會議，市場預期將減息1／4厘。對此，陳德霖表示，港元在聯繫匯率制度下，息率走勢最終會與美元大致相近。不過香港有自己的資金供求變化，例如最近美國減息，本地零售銀行反而提高按揭息率。因此，他認為即使美聯儲再次減息，香港銀行未必會跟隨。



樓價是否進下行周期待觀察



樓市方面，陳德霖表示考慮到近期社會動盪情況，樓價及成交向下是可預見的，但現時樓價調整幅度僅3%左右，相信不是重大調整。他表示金管局會密切關注情況一段時間，藉以判斷樓市是否進入下行周期，只有樓市確實轉向下行，金管局才會考慮放鬆樓市“辣招”。



另一方面，就少數激進人士的衝擊行動，陳德霖指這已影響社會秩序及法治，而這正是所有國際金融中心須具備的條件，因此他期望事件可盡快平息，令社會可展開對話，尋求解決問題的方法。