中東添亂油價飆　油股炒起

港股昨一度挫376點，收市27000關口失而復得。 中評社香港9月17日電／沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美旗下石油設施遭無人機襲擊，每日石油供應大受影響，導致國際油價急升近20%。石油產量銳減，昨日石油股逆市造好，中資三桶油中海油（0883）、中石油（0857）和中石化（0386）升幅由1.8%至7.4%，單計中海油已貢獻恒指48點。



資金避險 港股曾穿27000



香港文匯報報道，沙特石油設施受襲，美國總統特朗普隨即表示可能作軍事回應，他稱有理由相信誰是幕後黑手，指美國已經“子彈已上膛”，只等核實就會決定下一步行動。中東地緣政治添亂，資金避險；加上內地經濟數據遜預期，恒指昨日低開139點，見27，212點已屬全日高位， 其後跌幅加劇，最多曾挫376點，低見26，976點， 跌穿27，000點；午後持續於低位徘徊，雖然尾段跌幅收窄，但恒指仍報跌228點，收報27，124點，成交額813億元。



市場憂慮全球石油供應量，油價飆升石油股昨造好，中海油（0883）升7.4%，至12.78元，中石油（0857）和中石化（0386）分別漲4.2%、1.8%，中資三桶油合共貢獻恒指61點；昆侖能源（0135）亦升1.3%，收報6.93元。此外，油田服務股同樣抽高，中石化油服（1033）和中海油服（2883）則分別升5.9%、3.1%，安東（3337）也飆4.8%。



相反，對油價敏感的航空股則全線受壓，東航（0670）跌5.2%，國航（0753）和南航（1055）則分別跌4.6%、3.9%；國泰（0293）則跌4%。



後市仍樂觀 可看高一線



第一上海首席策略師葉尚志昨表示，昨日恒指借油價不穩現跌勢，不過整體市況仍然樂觀，9月份可望看高一線，因為近期市場的風險偏好有所提升，加上A股呈強勢，帶動中資股造好，相反本地相關股份如零售就受壓，他預期本周恒指有動力試上27，400點至27，800點水平。