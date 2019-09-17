歐鴻鍊：邦交國清楚我困境　敲詐勒索不會停

歐鴻鍊。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）針對索羅門群島斷交事件，前“外交部長”歐鴻鍊今天表示，我們的邦交國都非常清楚我們的困境，所以往後敲詐、勒索不會停止，蔡政府說不跟大陸金錢競賽，但事實上完全不可能，跟對岸外交惡鬥金錢競賽只會愈演愈烈，而此事件也顯示美、澳的影響力是下滑的，這點要呼籲蔡政府，要從美國可以救我們迷思中覺醒過來，也顯示大陸國力跟國際影響力崛起，這是國際現實必須面對且務實處理。



蔡英文政府上台以來包括索國，已6個“邦交國”斷交，目前只剩下16個“邦交國“。“中華民國”與索羅門在1983年建交；索羅門人口約60萬人，是台灣在南太平洋的最大“邦交國”。



國政基金會今天召開“索羅門也走了！斷交潮何時了？”記者會，由前“立委”、外交及國防組召集人林郁方主持，邀請前“外交部長”歐鴻鍊與會。



歐鴻鍊在會中表示，對此事件他有幾個觀察，馬英九當年倡議外交休兵，獲得國際認同跟肯定，外交預算每年都下修，轉投入其他建設。但蔡英文上任後，因為升高與對岸敵意造成外交惡鬥，外交預算倍數增加，這種惡鬥也是邦交國樂意看到的，因為兩岸鬥得愈兇，邦交國敲詐勒索空間愈大。



他說，而我們的邦交國都非常清楚我們的困境，所以往後敲詐勒索不會停止，譬如非洲只剩下一個邦交國，我們的預算就編了十幾億，可以看出金錢外交無可避免，以往邦交國都私底下進行勒索，這次索羅門是公然敲詐，這看在其他邦交國眼裡，會產生非常負面的後果。



歐鴻鍊說，從索國斷交這件事看到，我們的主權被嚴重弱化，蔡英文一再強調捍衛主權決心，但主權需要國際社會的確認，不是喊喊口號就行，蔡三年多來在國際參與和邦交國維繫，涉及到主權所有問題都是倒退的，國際參與也是，都嚴重弱化，證明蔡宣稱捍衛主權能力是失敗的。



歐鴻鍊提到，索羅門具戰略重要性的位置，美、澳這次都給了很大壓力，要阻止索國跟大陸建交這件事，但索國仍執意這樣做，顯示美澳的影響力是下滑的，這點他要呼籲蔡政府，要從美國可以救我們迷思中覺醒過來，也顯示大陸國力跟國際影響力崛起這是國際現實必須面對且務實處理。



歐鴻鍊說，而避免外交困境持續惡化有無解方？有，就是改善兩岸關係，這一帖保證有效，看蔡英文是否面對現實調整兩岸政策。