還未退出民進黨？呂秀蓮：捨不得交回黨證

呂秀蓮與彭百顯（右二）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月17日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮今天在喜樂島聯盟以及人民最大黨等人陪同下召開記者會，宣布登記連署參與2020大選。被問到是否已經正式退出民進黨？呂秀蓮說，她很早就宣布退出民進黨，因為民進黨已經不是當年民進黨，講完這句話時，現場有支持者鼓掌。她強調，“我心靈脫黨，因為我還是很愛民進黨，捨不得把我擁有的黨證交回去，任何程序都不重要”。



呂秀蓮今天宣布將與前南投縣長彭百顯搭檔登記連署參選2020大選，彭百顯表示，自己目前是無黨籍。



出席記者會有喜樂島聯盟主席羅仁貴、催生喜樂島聯盟、前民視董事長郭倍宏、前“國安會”副秘書長張旭成、政論節目主持人彭文正、人民最大黨主席許榮淑等人。



被問到是否退出民進黨，呂秀蓮說，她常講一張選票一顆心，人民作主有人捐給你很多錢，有人支持你，但如果他在票匭前投給別人，那顆心不是你的。“我很早宣布退出民進黨，因為民進黨已經不是當年民進黨”，“我心靈脫黨，因為我還是很愛民進黨，捨不得把我擁有的黨證交回去，任何程序不重要”。



呂秀蓮說，如果她心靈認同、不以民進黨為傲，她今天可以重申不傷害民進黨，但她期待蔡英文在她今天宣佈之後的強大壓力下，蔡英文應該把執政以來反省改進，希望這三個月不要太輕鬆，“不要到處想要撿槍砲，槍砲是會反彈”。



她也說，她預告今天記者會，但昨天晚上11點半看到郭台銘不選，完全跟她無關，而且郭台銘只是說不要連署，但可能比她幸運，會有其他政黨幫忙提名。



政論節目主持人彭文正也被問到會不會參選台南“立委”，彭則不願正面回答，僅說選舉公報一定會有一個姓彭的。