洪秀柱：須真切反省郭對國民黨的批評

洪秀柱呼籲國民黨要真切反省郭台銘對黨的批評，並盡最大努力讓郭回到國民黨這個大家庭。（洪秀柱臉書） 中評社台北9月17日電／針對鴻海創辦人郭台銘昨晚宣布不參與連署競選2020大位。國民黨前主席洪秀柱今天在臉書發文表示，感謝郭展現最高的風度外，也呼籲必須真切反省郭對國民黨的批評，才能讓郭的支持者願意回頭支持國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜。洪秀柱更說，要盡最大的努力，讓郭回到國民黨這個大家庭。



洪秀柱臉書全文如下：



看到郭台銘董事長宣布不參與連署競選“總統”，很多藍營支持者都鬆了一口氣。除了感謝郭董展現最高的風度之外，我們也呼籲本黨必須真切反省郭董對國民黨的批評，才能讓郭董的支持者願意回頭支持韓市長！反省才是整合的最好起手式！我們必須盡最大的努力，讓郭董回到國民黨這個大家庭。



郭董事長一直是本黨的重要支持者，在黨最危難的時候挺身相助。我擔任黨主席時，遇到民進黨利用“不當會”違法追殺，導致本黨瞬間斷炊，當時郭董事長慷慨解囊，為本黨解了燃眉之急，雖然款項已還，但仍不可忘記這分情誼！



郭董身為台灣的首富，願意放下事業、放下身段、放下舒適的生活環境，為國家的前途義無反顧涉入政治深水，這樣的情懷令人感佩。



“安危他日終須仗，甘苦來時要共嘗。”願本黨不斷以“團結”、“革新”自我惕勵。前途遍布荊棘與險阻，唯有風雨同舟、團結前行，我們才能夠重現藍天。

