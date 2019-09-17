呂秀蓮連署參選　老戰友許榮淑贊助百萬

呂秀蓮連署參選要繳交新台幣100萬保證金，是由人民最大黨主席許榮淑(左一)所贊助。(中評社 黃筱筠攝) 中評社台北9月17日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮今天在喜樂島聯盟以及人民最大黨等人陪同下召開記者會，宣布與前南投縣長彭百顯搭檔登記連署2020大選。不過，要登記連署必須要到“中選會”繳交新台幣100萬保證金，呂秀蓮說，今天到記者會現場看到100萬現金也嚇了一跳。這全部都是百元鈔的新台幣100萬現金，是由人民最大黨主席許榮淑所贊助。



許榮淑現年80歲，前夫為民進黨創黨黨員張俊宏，兩人與呂秀蓮是美麗島事件的戰友。



出席記者會有喜樂島聯盟主席羅仁貴、催生喜樂島聯盟、前民視董事長郭倍宏、前“國安會”副秘書長張旭成、政論節目主持人彭文正、人民最大黨主席許榮淑等人。



呂秀蓮記者會召開前，就有人把一竹簍的現金搬到記者會現場。主持人彭文正說，今天沒有用皮箱裝，用籃子裝，因為皮箱比較貴，是有善心人士捐給我們。



呂秀蓮也說，她看了這些錢也嚇一跳，並說這些錢是許榮淑捐的。



許榮淑說，因為呂秀蓮的過去到現在都讓大家非常敬佩，他們都是40年前從美麗島走過來的時代那票人，她今年已經82歲，願意站在這裡就是要呼籲台灣要改變，這100元的代表一人一票的支持，總共有101萬元，共10100票。



媒體詢問民進黨基層擔心泛綠分裂，陳水扁兒子陳致中也喊話？呂秀蓮說，台灣不要分裂，就不應該分藍綠，2300萬都應該要團結，鐵達尼號沉下去怎麼分藍綠，飛彈打過來怎麼分藍綠。她還強調，之後會有好多次記者會，希望大家可以這麼熱情捧場，今天就不要講太多。