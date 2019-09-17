中評現場：呂秀蓮扛竹簍裝百元鈔繳保證金

呂秀蓮秀出部分保證金。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月17日電（記者 洪德諭）呂秀蓮17日正式宣布角逐2020大選拋出震撼彈，在喜樂島聯盟推薦記者會後，呂與副手前南投縣長彭百顯一同步行至“中選會”，呂僅短暫待了約10分鐘並未多發表談話，不過保證金則是用貼有“台灣人民最大聯盟全力支持呂秀蓮”紅紙竹簍所裝，且保證金選擇以新台幣百元鈔繳交，格外引人注目，“中選會”則是花了35分鐘才完成清點。



17日為2020大選被連署人登記最後一天，若不是上屆“總統”或“立委”選舉得票數達有效票數5%的政黨推薦，或是獨立參選者，要角逐大選得先登記成為被連署人並繳交新台幣100萬保證金，並於公告成為被連署人後45天內，完成28萬384人連署才能成為“總統”候選人。



呂秀蓮17日在喜樂島聯盟的記者會中宣布參與2020大選，並宣布副手為彭百顯，記者會後則以步行的方式前往“中選會”登記，在支持者高喊“呂副凍蒜”、“呂“總統”凍蒜”聲之際，呂先是辦理登記程序，接著向媒體展示貼有“台灣人民最大聯盟全力支持呂秀蓮”紅紙的竹簍，並拿出裡頭裝的一疊疊百元新台幣向媒體展示，過程中呂並未多發表談話，僅對於支持者準備的保證金表達感謝，待短暫10分鐘左右就離開“中選會”。



由於百元鈔數量龐大，在呂秀蓮離開後支持者在場等候完成清點數目，“中選會”還派了3個人來進行點鈔事宜，從11點40分開始清點到12點15分整整35分鐘，過程中還發生有鈔票因太薄被退鈔的狀況。