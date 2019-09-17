王金平否認郭柯王破局　稱早上還去郭家談話

王金平接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月17日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平今天上午11時10分舉行記者會表示，鴻海創辦人郭台銘昨晚11時發聲明不參選2020前，已先在10時許打電話告知他，他今早8時還受邀去郭家。王金平也否認“郭柯王結盟”破局，只強調和郭董一樣好、緊密互動。至於外傳馬英九比王金平早知道郭不選，王金平收拾笑容說“應該不至於吧！”



郭台銘昨晚11時發表聲明不參與2020連署競選，王金平保持低調，直到今天上午11時10分才赴“立法院”辦公室舉行記者會作出回應。王抵達辦公室時，面帶笑容，精神飽滿的向媒體打招呼問好，快步進入屋內受訪，王金平回應問題的過程也是一派輕鬆，面帶笑容。



唯一讓王金平收拾笑容的問題，是馬英九好像比他還早知道郭不選了，王金平說“應該不至於吧！”馬英九去看郭台銘應該是9月上旬的事，大概是9月10日以前的事。



問王金平今天會不會去“中選會”？王先大笑，然後才說“去幹什麼？今天是最後一天了，現在什麼事都沒有去準備，怎麼要去“中選會”幹什麼？”



被問郭台銘不選，王金平是否有“真心換絕情”的感覺？“郭柯王結盟”是否破局？王金平否認，他說他跟郭一樣這麼好、也是一樣這麼緊密，有好互動，哪裡有什麼絕情不絕情？要不然郭也不會昨天晚上就提早告訴他，而且要他今天早上到郭家去，再談一下話。



對於郭台銘不選的理由，王金平說不清楚、也沒問，還說郭原來想登記，他是要給郭祝福，郭不想登記，他尊重。王金平還認為，郭台銘有志於政治的參與，所以在“立委”的選舉上，郭應該會有所著墨。