中央社：蔡政府協助部分香港示威者就學居留

台教育部外觀一隅。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／部分香港“反送中”示威者轉進台灣，根據中央社報道，有零星個案接受台政府協助，將安排在台求學、居留，而其人數遠低於外傳的60人。



反送中抗爭延燒逾百日，截至16日已有1453人被捕。日前有媒體報道，自7月起共有約60名香港示威者來台，但未獲台灣政府協助，多數已陸續返港。



但據了解，目前有零星個案的示威者已尋求政府協助，而人數遠低於報道所稱的60人。事實上，來台尋求協助的示威者人數始終眾說紛紜，少則10餘人，多則60人。



對此，居間協助的知情人士指出，可能有兩項原因造成統計差異：首先，由於政府沒有專門機制，示威者多是自行連繫不同的NGO（非政府組織），而過程又採匿名，因此存在重複計算的可能，以往就曾發生多個NGO協助同一位示威者的狀況。



其次，示威者來台的目的不同，有些人是來台短期休息，需要地方暫住：有些則打算長期定居，需要處理居留問題。因此，各方對“協助”的定義不同，也影響對人數的統計。



據了解，政府目前仍依“香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法”第16條包括來台就學、就業等16種管道，處理香港示威者在台居留問題。



相關人士表示，這16種管道基本已可涵蓋目前求助的個案，示威者目前面臨的困難，是無法取得申請居留所需的相關文件。對此，政府也已在法律框架下，提供個案協助。



知情人士指出，相關部門也透過管道了解這些人士的背景資料，避免有心人士藉機來台。



據了解，求助的個案以年輕人為主，許多人有意繼續求學。部分抵台前已獲台灣學校錄取的個案，也在開學後入學；而相關單位正尋求彈性，安排其他個案在台念書。



知情人士稱，政府都循合法管道讓有意留在台灣者留下，但面對外界質疑，卻有如“啞巴吃黃蓮”。



他也指出，近期不斷傳出示威者來台卻欠缺協助的消息，自己也曾受徵詢，但對方後來卻未再聯繫，因此不確定具體有多少人等待協助，也不排除是有心人士藉放風聲打探救援網絡。



相關人士表示，上述的程序與安排都需要時間，但不代表政府不願協助。他也強調，所有受助的個案，都沒有在台非法居留的問題。