針對韓國瑜？駐外館處禁涉市長政治活動

台“外交部”今天公布協助“直轄市”市長出訪活動作業要點。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電（記者 黃筱筠）台“外交部”今天發佈協助“直轄市”市長出訪活動作業要點”新聞稿表示，為確保行政中立原則，規定“外交部”及駐外館處不得安排或涉入市政府訪團參與駐地僑界、政黨、後援會或募款餐會等政治性或造勢有關的活動。



“外交部”說，今年以來已有多位“直轄市”市長出訪，包括高雄市長韓國瑜、桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等。為協助促進與外國城市交流，拓展台灣整體對外關係，兼考量駐外館處的人力與資源並秉持行政中立原則，“外交部”特研訂接待作業要點，並已函送各“直轄市”市政府。



近期六都市長訪問行程包括台北市長柯文哲3月訪美、新北市長侯友宜7月赴北歐考察、桃園市長鄭文燦3月與7月二度訪美、台中市長盧秀燕9月赴歐洲考察、高雄市長韓國瑜4月訪美等。



國民黨提名2020參選人韓國瑜也將規劃10月再度訪美。



“外交部”表示，一向支持地方政府首長出訪推動城市外交，增進與各國地方政府的互動與友誼，持續深化雙邊在文化、教育、經濟等各領域的實質交流與合作。為協助促進台灣與外國城市交流，拓展整體對外關係，兼考量台灣駐外館處的人力與資源並秉持行政中立原則，“外交部”特研訂接待作業要點，並已函送各“直轄市”市政府。



“外交部”表示，為確保“外交部”及駐外館處辦理出訪作業流程一致，一視同仁，本作業要點明確規範“外交部”接待“直轄市”市長出訪的協助項目；同時為確保行政中立原則，本作業要點也規定“外交部”及駐外館處不得安排或涉入市政府訪團參與駐地僑界、政黨、後援會或募款餐會等政治性或造勢有關的活動。另為利“外交部”及駐外館處於辦理相關出訪案時有所依據，也請各市政府公函具體敘明出訪宗旨及需協助事項。



“外交部”將依據本作業要點及各“直轄市”政府所請提供必要協助，並樂願與地方政府共同合作，增進台灣與各國關係，推動雙邊實質交流與合作。