郭柯不選　友柯議員尤碧鈴：對韓國瑜有利

無黨籍台中市議員尤碧鈴。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月17日電（記者 林谷隆）友柯的無黨籍台中市議員尤碧鈴接受中評社訪問表示，郭台銘與柯文哲接連表態不參與2020連署競選，對於期待台灣政治能跳脫藍綠的基層民眾，都然會感到一絲失望，但是各地挺柯的組織還是持續有動作，因為還有“立委”選舉，我們期待能為台灣政壇帶來一股清新的風氣。



至於郭柯不選，2020大選變成藍綠對決對誰有利？尤碧鈴認為，因為現在基層對蔡政府執政無感是事實，如果藍營選票順利回流，加上韓國瑜比較貼近庶民的形象，大選走回藍綠對決，應該是對韓國瑜有利。



尤碧鈴，曾經加入國民黨，現為無黨籍，連任四屆台中市議員，曾任台中縣梧棲鎮第12、13屆鎮長、中學教師25年，目前也擔任梧棲地區信仰中心朝元宮的主委，父親尤世景曾連任九屆台中縣議員，亦為台中紅派大老，尤家兩代在台中海線經營超過六十餘年，成為台中政壇重要家族。



台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲15日到台中梧棲朝元宮參拜，身兼朝元宮主委的台中市議員尤碧鈴率廟方管理人員相迎，另一名友柯的無黨籍台中市議員陳廷秀也在場陪同。



郭台銘16日深夜透過辦公室發出聲明，強調自己不是因為任何人的勸說與影響，而是因為再三思考之後，希望讓社會在關注“國家”領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，他決定不參與2020連署競選。



尤碧鈴受訪表示，從郭台銘、柯文哲兩位的對外發言，現在郭柯都是決定不選，那2020大選就會回到藍綠對決，民進黨蔡英文對上國民黨韓國瑜，對於基層期待台灣政治能跳脫藍綠惡鬥而言，確實會感到一些失望。



她提到，基層民眾都希望台灣有一個安全的環境，但是經濟不好確實是大家面臨到最大的生活困擾，尤其每天打開電視，就是藍綠惡鬥的消息，讓大家都不想看新聞。



尤碧鈴認為，雖然郭台銘、柯文哲接連表態不參與2020連署競選，但是全台各地挺柯的政治人物與相關團體，還是會持續支持柯市長，因為我們期待台灣政壇，能夠有一股最清新的風氣。



對於郭柯合不參與2020連署競選，未來2020大選可能會演變成藍綠對決，郭柯合的選票會流向韓國瑜？還是蔡英文？



尤碧鈴回答，郭台銘的支持者與柯文哲的支持者屬性有些不同，不過都是務實理性，會參考韓蔡兩人的政策論述，對基層的關心，最重要是要讓民眾有感，他們會從這些點，決定要支持哪一位。

