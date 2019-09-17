郭台銘不選　顏清標力讚高瞻遠矚氣度寬宏

台中藍營本土派大老、大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（中評社 資料照） 中評社台中9月17日電（記者 林谷隆）鴻海集團創辦人郭台銘16日發表聲明，宣布不參與2020連署競選，與郭素有交情的大甲鎮瀾宮董事長顏清標17日中午以書面聲明回應表示激動與感佩，力讚郭董果然高瞻遠矚且氣度寬宏，是永遠的“中華民國”派，念茲在茲的是台灣的前途，心心念念的人民的未來。



台中藍營本土派大老顏清標與郭台銘素有交情，2011年郭還曾搭乘專機為參選“立委”連任的顏清標站台，這是郭第一次為政治人物站台，在此之後，郭每次到大甲鎮瀾宮參拜，顏清標必親自接待，雙方往來良好。



先前顏清標還曾因為郭可能會脫離國民黨、投入2020大選，罕見透過書面聲明來表達自己的立場，今天因為郭宣布不參與2020連署競選，顏清標也二度發出書面聲明。



顏清標還說，台灣必須改變，所有關心也擔心台灣命運的人，都明白明年的大選有多重要，郭董各方面能力與條件，毫無疑問都足以在這次選舉中扮演關鍵角色，可是郭董一方面選擇了“放下”，不直接參選，但同時也選擇了“承擔”，不放棄繼續參與政治事務，持續推動他所提出的政策，這種願意犧牲的格局與器量，令清標內心激動萬分！這種無私“為國”奉獻的精神，令清標無限敬佩！



顏強調，郭台銘董事長樹立的典範，使得政治和選舉不再是只是爭權奪利以及鬥爭、抹黑、仇恨、對立，讓人看見政治可以有完全不同的面貌，相信有許許多多台灣民眾都和清標一樣，誠摯感謝郭董事長為“國家”、為人民付出的一切。