柯不選2020　獨派要求民進黨重辦初選

民進黨。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／民進黨2020黨內初選引爆新爭議，在台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲確定不選2020後，海外獨派大老向黨中央反應，當初鎖定蔡賴柯進行對比式民調，但實際上柯未投入大選，民調設設定的基礎有誤，蔡英文是在不存在的環境中贏得初選。基於公平性，要求民進黨重辦初選。據了解，要求重辦初選的勢力已展開串聯。



民進黨黨內初選歷經半路改遊戲規則、一再推延時程等爭議，徹底撕裂蔡賴兩人關係，兩派戰火直到6月13日民進黨公布民調結果後才暫歇，但被綠營視為假想敵並列入民調的台北巿長柯文哲，卻在今天宣布不會連署參選2020，一舉推翻民進黨當初設定的民調基礎，引發挺賴的獨派強烈不滿。



根據中時電子報報道，已有海外獨派大老向黨中央反應，當初鎖定蔡賴柯進行民調是錯誤的設定，當被選舉人對象改變，選舉結果自然也會不同，“蔡英文在不存在的環境中贏得初選 ；只是一場虛幻不實的假象”，要求黨中央基於公平性，重辦初選。據透露，要求重辦初選的挺賴勢力已重新集結並展開串聯。



綠營知情人士指，民進黨提名策略小組昨天才通過換下雲林縣第一選區“立委”提名人許忠富，改由前縣長蘇治芬上陣，對戰國民黨提名的張嘉郡；該名人士說，許忠富是通過初選提名，但最初國民黨是擬由全國農田水利會長林文瑞出馬，考量林文瑞實力不強，許忠富大可一戰，但後來藍臨陣換上地方勢力強大的張榮味女兒張嘉郡，為了一搏昨只好換許改蘇。



綠營人士說，雲林一選區換人主要是考量情勢有所變更，同樣柯文哲不參選，確實也讓當初大選民調的基礎有了根本性的改變。