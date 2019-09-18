中評關注：郭台銘落跑後　柯P只剩這條路

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電（記者 鄭羿菲）鴻海創辦人郭台銘16日深夜11點拋下“不參與2020連署競選”震撼彈，不僅跌破各界眼鏡，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲17日受訪也以“驚訝”描述自己的感覺。放眼柯文哲的政治未來，不外乎兩條路，一條是他自己所說的“拚“立法院”三黨不過半”，另一條路則是親民黨與時代力量的大選門票，但從客觀條件看起來，柯917沒有登記連署參選後，似只剩一條路。



雖然外界認為親民黨、時代力量在11月22日還能推薦人選參選2020，屆時才能真的判斷郭台銘與柯文哲會不會出來角逐，但之前曾傳出親民黨主席宋楚瑜因柯創黨沒打招呼而“不高興”，而柯文哲日前專訪時也哄堂大笑稱“時代力量推薦柯文哲，這太有趣了！”柯應也自知時力不太可能推薦他，顯然親民黨與時力的大選門票，柯文哲很難簡單地拿到手。



況且，從客觀條件上來看，柯文哲要披黃袍或披橘袍參選2020，勢必得保密到家，否則消息一走漏，恐怕又有很多“人情世故”來勸退親民黨或時力，但若保密到11月22日才宣布，屆時距離2020只剩下2個月，在台灣選舉不少民眾仍是“感情”走向，支持握過手、見過面的人選，只剩2個月也難全台走透透，且屆時恐藍綠歸隊也已估定，第三勢力也難有發揮空間。



柯文哲剩下可以走的路就是拚“立法院”三黨不過半，放眼柯的政治未來，在2022年卸任台北市長後，柯也只能以政黨來延續自己的政治生命，柯也不只一次強調，2020“立委”選舉民眾黨會提滿34席不分區“立委”，並期望民眾黨能在“立法院”扮演“三黨不過半”的關鍵少數，屆時在藍綠惡鬥多年的情況下，任何政黨要通過法案都給向民眾黨尋求合作，柯文哲自然又躍上“全台最大尾”的寶座。



再加上，郭台銘的聲明中講明自己“不放棄參與政治事務”，而柯文哲也同樣在聲明中表明“將來大家還是可以維持合作關係”，另外，郭發言人、永齡基金會執行長劉宥彤隔天接受專訪時也稱“我們會幫跟我們理念相同的人”、“交了朋友就是朋友，郭柯王三個人本來就是朋友，會怎麼演變就看未來發展”，似乎“郭柯結盟”雖在2020大選上遇挫敗，但後續應有不少合作機會。



外界猜測，“郭柯結盟”有利民眾黨的“立委”選戰，主要是民眾黨沒有錢，而郭台銘可能有所捐獻提供糧草，讓柯家軍能夠出陣打仗，但這也只能從後續民眾黨的動作，或者是民眾黨推出區域、不分區“立委”的人選中，含有郭台銘熟悉的財經界專業人才人脈才能得知，這部分值得後續觀察。