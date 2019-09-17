郝龍斌證實與郭見6次　15日就知他要退選

郝龍斌接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘16日深夜宣布不登記連署參選2020，傳是因中國國民黨副主席郝龍斌勸退。郝龍斌今天受訪時對此表示，這段時間曾與郭台銘見面6次，但無論參加初選或退選，都是郭自己的決定，他很清楚郭不會在壓力下低頭。因此，9月12日國民黨大老發的聲明成為郭退黨關鍵，這十分遺憾，盼郭重回國民黨。



郭台銘16日深夜透過辦公室發出聲明，強調自己不是因為任何人的勸說與影響，而是因為再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，他決定不參與2020連署競選。



郝龍斌今天下午接受媒體聯訪時表示，他15日就知道郭台銘朝退選方向規劃，昨天他與郭台銘見面，則是因為兩人是朋友，郭希望在退選前讓他知道這個決定，也把退選聲明、影片給他看，讓他們出些意見。



至於是否是他勸退郭台銘？郝龍斌說，他這段期間的確跟郭台銘見過6次面，當然也是希望郭不要參選，但無論是郭參加初選或是退選，都是郭台銘自己的決定，他也強調父親郝柏村在這件事上沒有角色更也沒有介入。



郝龍斌也提到，在跟郭台銘溝通的過程中，令他比較遺憾的是，9月12日國民黨31位大老發出聲明要郭不要選，大家都知道郭不是會在壓力下低頭的人，他清楚郭對國民黨有非常深厚的感情，雖然國民黨在初選時讓郭受了一些委屈，有一些不舒服，但那個聲明是郭退黨關鍵，他始料未及，更覺得十分遺憾。



接下來是否會努力讓郭台銘重回國民黨？郝龍斌說，這是全黨都衷心期盼的一件事，尤其高雄市長韓國瑜現在是2020參選人，應表達出誠意，爭取郭台銘的支持，一定對選情有好的幫助。雖然郭不參選，仍是國民黨勝選關鍵因素。



而郭粉現在選擇不投票的聲音頗大，要如何整合？郝龍斌表示，郭粉也是認同郭台銘的理念，為了“中華民國”、反“台獨”，希望經濟好、兩岸關係好，若他們能支持跟郭理念相同的候選人，相信郭樂見。