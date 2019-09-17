呂秀蓮連署參選　民進黨冷處理暫不開除黨籍

呂秀蓮宣布登記連署參選2020，卓榮泰表示呂秀蓮還是民進黨黨員。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電（記者 黃筱筠）對於呂秀蓮宣布與前南投縣長彭百顯搭檔登記連署參選2020大選，因呂並未辦理民進黨退黨的程序，民進黨是否會對呂祭出黨紀直接開除，民進黨主席卓榮泰下午在雲林出席地方座談受訪表示，目前還談不上，我們還要進行很多的努力。



卓榮泰並說，呂秀蓮是我們敬重的政治領袖以及前“國家副元首”，現在還是民進黨黨員，他希望有機會跟她請益，一起站在台灣大局利益角度上，共同思考如何因應後續發展。



據了解，民進黨內部對於呂秀蓮登記連署參選2020，目前還不會採取直接開除的行動，黨內人士直言，“這是政治問題，不到最後一刻是不會處理的”。



由於呂秀蓮目前只是登記連署參選，但最後還需要通過28萬份以上的連署書，才能有參選的資格，呂是否一定參選2020目前還言之過早。



針對呂秀蓮登記連署參選，蔡英文連任辦公室發言人、台北市議員阮昭雄表示，我們都感念呂秀蓮過去在台灣民主化過程中的努力和貢獻，也尊重她的決定。



阮昭雄說，台灣正面臨中國步步進逼的艱困處境，相信支持者都會堅定在同一陣線，共同捍衛台灣的主權、民主、自由。