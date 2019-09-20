中評專訪：美朝無核化進程需要突破

韓國世宗研究所美國研究所長、安保戰略研究室研究員禹政燁（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月20日電（記者 張爽 崔銀珍 郭至君）韓國世宗研究所美國研究所長、安保戰略研究室研究員禹政燁博士日前在首爾接受了中評社記者的專訪，就美朝無核化談判進程、美國優先政策給其本身和世界帶來的影響以及東亞各國目前在安全事務上的一些熱點問題進行了回答。禹政燁認為，美朝之間關於無核化的協商沒有什麼實質進展，現在的局面很可能一直持續下去。以下是專訪全文：



中評社記者：近期半島局勢陷入了停滯甚至倒退的狀態，朝鮮方面表示《板門店宣言》履行程序處於膠著狀態，北南對話動力喪失，都是韓國的責任，甚至還讓韓國“死了對話的心”。半島局勢是否還有轉圜的餘地？相關各方應該做出哪些努力？



禹政燁：現在朝鮮之所以沒有表現出特別積極地態度，究其原因，是覺得美朝間的協商幾乎沒有朝鮮希望的方向發展的可能性，所以現在展開實務協商並沒有大的利益可尋。朝鮮所想的大韓民國的作用其實早在2018年9月便喪失了。朝鮮所考慮的是，在美朝會談時，韓國向美國行使怎樣的影響力來影響會談朝著朝鮮所期望的方向發展，並在9月南北首腦會談以後所提及的兩國間的經濟合作部分是否能夠得到履行。事實上，早在去年以後，韓國關於這一部分並沒有向如朝鮮所期待的方向發展的可能性，所以從朝鮮的立場來說，韓國的作用可有可無，所以在這種狀態下，沒有認識到與韓國對話的必要性。



現在，美朝間的會談相比河內會談時，並沒有任何的變化，所以美國希望能夠改變金正恩委員長的立場，而朝鮮並不希望發生特朗普突然發表與既往的立場不同的情況。所以，兩國間很難展開實務協商，即使展開，兩國領導人如果並未做出那樣的決斷，實務協商並無太大的意義，而現在就是那樣的情況。從根本來講，其關鍵在於金正恩委員長是否能夠實現無核化。如果不朝著不穩定的狀況發展的話，現在的情況也許會持久。



中評社記者：韓國是中國的近鄰，同時又是美國的盟友，中美關係的巨大變化會給韓國帶來壓力嗎？會帶來哪些挑戰？



禹政燁：冷戰以後，美國對中國有所積極意義上的期待，所以把中國納入了WTO體制，並編入了國際經濟體制之內。但是，事實上，美國之所以將中國編入體制內的根本原因在於中國的政治體制即使不能完全變化，隨著像蘇聯那樣的共產主義宗主國在冷戰之後消失，相較蘇聯，中國可能有質的變化。這樣的想法在90年代產生。這種想法一直持續到了奧巴馬執政初期，但到了2010年時，美國的中國意識變得非常地負面。對於美國企業而言，中國不再是經濟上的機會，這一認識迅速的擴大，這在美國議會當中占據了主導地位。對於美國而言，中國不再是作為合作的對象，而是意圖不明的國家。這種情況隨著習近平主席執政以後的大大小小的事宜以及美國國內對中國的牽制等一系列現象叠加起來，結果變成了不單單是貿易赤字，而是戰略競爭的問題。



對於韓國，在90年代中韓建交之後的一段時間內，美中間並未形成戰略競爭的局面，所以韓國在經濟層面與中國展開了積極的交流，同時對於與美國的安保同盟，中國也並未明確地反對。但從奧巴馬政府開始，美國要求韓國在南中國海問題上表明某些立場，所以在那樣的體系之下，之前的那種經濟同中國，安保同美國的兩分法式接近再無可能。特別是美中之間競爭加劇的情況下,韓國不得不進行更多的思考。這一問題雖然在薩德事件上得到了體現，但隨著美國退出INF以後，在東北亞具體實施怎樣的戰略，在華為相關的問題上，5G問題上，要求同盟國的各個夥伴國的政策共助，所以矛盾在所難免。



現在局勢基本向著站隊的方向發展著，所以韓國站在何種立場這一問題與何種勢力進駐政權緊密相關。某一政權的政策並不能夠在下一政權執政時得到通用。問題是，即使某一政權進駐，站在中道的立場處理問題是非常之難的。歸根結底，這其實是韓美同盟能夠維持到何種程度的問題。如果韓國脫離韓美同盟，那麼要考慮在美國主導的秩序之下，受到何種利益上的侵害這一問題。這問題不單單相關到外交，安保，還關係到國內的政治，是一個及其敏感的問題。現在的韓國政府雖然意圖在與美國保持同盟，與中國不發生矛盾。只是在現實中很難做到這一點。雖然意圖重要，但同時能力也是非常重要的。韓國的意圖再怎麼好，如果美中兩國產生衝突，韓國幾乎不可能起到中間的作用。所以，會變成與現政府的意圖無關的困境。

