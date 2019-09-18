民建聯晤美駐港總領事：沒必要審議人權法案

香港民建聯主席李慧琼（左）、副主席周浩鼎見傳媒（中評社 張心怡攝） 中評社香港9月18日電（記者 張心怡）近日，美國國會正醞釀通過《香港人權與民主法案》以干涉香港事務。香港民建聯主席李慧琼、副主席周浩鼎昨日與美國駐港總領事史墨客會面，就美國國會將討論《香港民主與人權法案》事宜表達意見，並於會面結束後見記者。李慧琼指出，美國嘗試以其本地法例去影響及干預其他司法管轄區的內部事務並不恰當。美國國會計劃通過法案屬過度反應，完全沒有必要。



李慧琼表示，特首林鄭月娥已正式宣布撤回《逃犯條例》，所以，因修例而引發的疑慮已不存在。此外，美國嘗試以其本地法例去影響及干預其他司法管轄區的內部事務，並不恰當，亦非國際社會慣常的做法。



李慧琼更強調，在現時中美關係緊張之際，美國貿然通過此人權法案干預香港內部事務，只會加深中美雙方的不信任，進一步不利中美關係的發展。



周浩鼎提出，美國國會一旦通過有關法案，不排除中央政府或香港特區政府會作出相應的響應或反制措施，此舉對各方沒有好處，特別是香港與美國的經貿往來密切，倘若美國輕率地通過法案，以至動搖香港與美國的關係，美國方面的利益，亦會受到一定損害。



香港特區行政長官林鄭月娥此前亦表示，絕不認同美國國會介入香港事務，香港是屬於中華人民共和國的特別行政區，任何外國政府干預香港特區事務是極不恰當的，特區政府絕不容許外國成為香港事務的“持份者”。



據悉，《香港人權與民主法案》由美國國會及行政當局中國委員會主席眾議員克里斯·史密斯、聯席主席參議員馬可·魯比奧和參議員湯姆·卡頓共同提出，目的是審查香港自治權，以維護美國自身權益。

