電鰻並非單一物種　已發現三種

中評社香港9月17日電／生物學家自18世紀發現南美洲河流中存在電鰻以來，至今一直認為電鰻僅有一個物種，拉丁學名為Electrophorus electricus。然而，由美國國立自然歷史博物館生物學家卡洛斯•戴維•德•桑塔納(Carlos David de Santana)領導的國際專家團隊對取自整個亞馬孫雨林的107個電鰻樣本的形態、基因和生態特徵進行了分析，發現電鰻應分為三個物種。



生活在巴西北部的三個州（阿馬帕州、亞馬孫州、羅賴馬州）、圭亞那、法屬圭亞那和蘇里南的電鰻仍保留以前的拉丁學名Electrophorus electricus。生活在巴西亞馬孫州和帕拉州南部、馬托格羅索州北部和朗多尼亞州的新物種被命名為"福特電鰻"（Electrophorus voltai），以紀念電池發明者、物理學家亞歷山德羅•伏特（Alessandro Volta）。另一種電鰻生活在亞馬孫河最下游地區，被命名為"瓦氏電鰻"（Electrophorus varii），致敬巴西工作多年的史密森學會動物學家理查德•瓦里（Richard Vari）。電鰻第一次物種分化發生在710萬前年，第二次分化發生在360萬前年，那時分化出了Electrophorus voltaic 和 Electrophorus electricus。



研究報告作者在野外測量時用伏特計測量到高達860伏的電壓，為記錄到的電鰻輸出的最高電壓，來自Electrophorus voltaic，此前紀錄為650伏。



這一研究報告發表在《自然通訊》雜誌上。