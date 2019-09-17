郭台銘棄選　綠委：英韓對決民進黨勝算高

中評社台北9月17日電／對於鴻海創辦人郭台銘昨晚宣布不參與2020連署競選“總統”，有綠委今天指出，“韓國瑜跟蔡英文對打，我們會有比較高的勝算”，而且“柯文哲元素”在這一局降低很多，而民進黨現在要做的，是要好好跟人民報告施政成效。



郭台銘16日晚間發布聲明表示，他再三思考之後，決定不參與2020連署競選“總統”，“對不起，我讓你們失望了！”雖然不參與“總統”選舉，但並不表示放棄參與政治事務，他會持續積極推動他所提出的政策。



中央社報道，對此民進黨“立委”許智傑今天受訪時表示，郭台銘紛紛嚷嚷這麼長一段時間，最後竟然是一場空，到底是故意設計這場空，還是無奈的一場空，真的很耐人尋味；其實他一直不希望郭台銘參選，“因為韓國瑜跟蔡英文一對一對打，相信我們會有比較高的勝算”。



許智傑說，所以民進黨是有信心、要小心、戰戰兢兢，最後一定會贏得這場勝利。郭台銘前半段應該真的是想選，但什麼時候不想選他真的不知道，“郭王柯”搭配是郭台銘的首選，但可能前“立法院長”王金平不願屈居副手，最後才產生這些變化。



民進黨“立法院”黨團書記長李俊俋則指出，昨天晚上郭台銘宣布不選“總統”，前“副總統”呂秀蓮宣布參選“總統”，可見得選舉的事情是瞬息萬變；對民進黨來說，有一個非常清楚與簡單的態度，就是如何把自己的事情做好，而且民進黨現在是執政黨，如何把過去推動過的政策效果，明白的告訴台灣人民，這才是最重要的。



李俊俋說，郭台銘不選“總統”是否影響國民黨的選情要觀察韓國瑜的民調是否因此提升上來，如果沒有，那郭台銘不選的影響就沒有那麼大；對於一對一PK還是三腳督，民進黨都會有不同的策略與方法，但最重要的，是把自己的事情做好。

