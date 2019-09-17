藍委看郭台銘棄選：陸空都無優勢成孤軍

中評社台北9月17日電／鴻海創辦人郭台銘昨天深夜發表聲明，決定不參與2020連署競選“總統”。藍營內部分析，考量台北市長柯文哲在空軍、前“立法院長”王金平在陸軍的幫助有限，如果參選不容易贏、又可能影響國民黨，成為泛藍罪人，可能是不選的主因。



2020“總統”大選明年1月11日投票，“中選會”從9月13日起至17日受理“總統”、“副總統”選舉被連署人申請，就在截止日的前一晚，郭台銘透過幕僚發布重大聲明表示，他決定不參與2020連署競選“總統”。



中央社報道，對於此重大變化，國民黨“立委”陳學聖分析，郭台銘原本要靠柯文哲打“空戰”、靠王金平打“陸戰”，最後卻發現柯文哲的選票不會轉移，網路聲量上支持柯文哲的人也減少，加上王金平的地方派系人脈，如果離開國民黨的話，舊有的關係非常薄弱，王金平也沒辦法策動“立委”投奔郭營。



陳學聖說，在空軍、陸軍都失靈後，郭台銘只剩下自己孤軍奮戰，因此決定不參選，這個選擇是正確的。他說，當年親民黨主席宋楚瑜那麼強，拉攏了很多的“立委”、議員，但最後“總統”大選還是輸，郭台銘應該也有考量過。



國民黨“立委”林奕華說，郭台銘對“中華民國”有使命，但重點還是要回歸到參選能否有機會實現想法與政見。她說，就選戰的長期觀察，郭台銘沒有必勝的把握，參選還有可能先得罪很多朋友，因此經過整體思考後，郭台銘決定不參選，也謝謝他能夠顧全大局。



國民黨“立委”林為洲說，這場“總統”選戰不好選，郭台銘的選情未必有利，從郭台銘聲明強調是“中華民國”派，代表思維還是接近泛藍，如果參選不容易贏、又可能影響國民黨，可能變成泛藍罪人，這對郭台銘的壓力很大，可能是郭台銘不選的主因。



國民黨“立委”李彥秀說，郭台銘如果有參選決心，一開始籌備時，包括連署作業、副手人選，應該就會如火如荼的進行，但是郭台銘從退黨等動作都有所保留，加上韓國瑜新北造勢成功，代表韓在基層支持度穩定。



李彥秀說，對於郭台銘的決定表示尊敬，畢竟藍軍沒有分裂的本錢。